Tehnici moderne de micropigmentare sprancene

Serviciul respectiv prezintă interes întrucât include mai multe tehnici. Fiecare dintre acestea presupune un efect diferit și acționează asupra unor probleme specifice, soluționându-le. În acest articol vom aborda cele mai populare și mai solicitate metode de micropigmentare a sprâncenelor, caracteristicile, avantajele și dezavantajele acestora.

Cele mai populare 3 tehnici de micropigmentare sprancene

Industria beauty nu stagnează, ci evoluează în mod constant. Pe piață au apărut deja un număr foarte mare de tehnici de micropigmentare. Însă, ca și în trecut, cele mai populare tehnici rămân microbladingul, sprâncenele powder și tehnica hybrid.

Important! Întrebările de tipul „prin ce se deosebește microblading de micropigmentare” sau „care este diferența dintre sprâncene pudrate și micropigmentare” nu sunt nici acceptabile, nici logice. Microbladingul, sprâncenele pudrate sunt tehnici de micropigmentare.

Microblading sprâncene

Popularitatea tehnicii se datorează posibilității de a camufla eficient imperfecțiunile. Microbladingul se realizează prin imitarea firelor de păr naturale. Cu ajutorul unei lame se fac incizii mici și subțiri în piele sub forma unui fir de păr, iar pigmentul este introdus sub piele. Astfel, se obține o imitație completă a sprâncenelor naturale cu o formă clară și uniformă, cu grosime, lățime, culoare și saturație corespunzătoare. Însă principalul avantaj al micropigmentării ține de faptul că doar prin imitarea firelor de păr este posibil să se ascundă orice defecte din zona sprâncenelor. Printre acestea pot fi: pete pigmentare, mici semne din naștere (cu permisiunea medicului), lacune, imperfecțiuni, cicatrici și chiar lipsa sau pierderea sprâncenelor, culoare foarte deschisă sau formă neclară. Microbladingul nu are rivalitate în astfel de situații. Doar această tehnică poate rezolva, în mod eficient, absolut oricare dintre problemele menționate anterior.





Tehnica prezintă însă anumite dezavantaje pe care trebuie să le cunoașteți. Pentru o prezentare mai detaliată a dezavantajelor, citiți articolul Microblading sprâncene: cea mai obiectivă prezentare a tehnicii de microblading, precum și argumentele pro și contra ale microbladingului. În acest articol, le vom menționa pe cele de bază:

Microbladingul nu le este recomandat persoanelor cu pielea grasă sau mixtă. Există probabilitatea ridicată ca firele de păr să se estompeze în scurt timp din cauza grăsimii subcutanate;

Microbladingul nu este recomandat femeilor însărcinate sau care alăptează. Procedura este relativ dureroasă, așa că va fi necesar aplicarea unui anestezic. Iar acesta este complet contraindicat femeilor în timpul sarcinii și alăptării;

Rezultatul tehnicii nu poate fi considerat a fi unul natural. Spațiile dintre firele de păr desenate sunt vizibile, fapt care dezvăluie micropigmentarea sprâncenelor;

Tehnica necesită un nivel înalt de pregătire profesională. Chiar și cea mai mică greșeală comisă de tehnician în timpul ședinței poate duce la consecințe dezastruoase: schimbarea culorii pigmentului, rezultat inestetic și chiar formarea cicatricilor.

În rest, microbladingul oferă confort total, creează o formă frumoasă și uniformă sprâncenelor, cu un rezultat de până la 2,5 ani.

Trebuie menționat faptul că, în prezent, pentru a evita aspectele negative ale microbladingului, majoritatea artiștilor tatuatori recomandă efectuarea tehnicii fir cu fir. Principala diferență dintre microblading și tehnica fir cu fir este că aceasta din urmă implică utilizarea unui aparat vibrator standard pentru micropigmentare. Astfel, se elimină formarea cicatricilor, deoarece pielea este puțin traumatizată. Pentru a afla ce implică micropigmentarea fir cu fir, citiți articolul Tehnica de micropigmentare sprâncene fir cu fir.

Sprâncene efect pudrat

Cel mai nou trend în domeniul machiajului semipermanent. Sprâncenele efect pudrat (cu efect de umbrire, acoperire, nano acoperire, umbrire cu pixel) oferă un efect incredibil. Datorită unei umbriri delicate cu pigmenți se creează imaginea unor sprâncene naturale, vopsite cu măiestrie cu fard sau conturate cu creionul.

Aspectul maxim natural face ca micropigmentarea efect pudrat să devină cea mai populară și mai modernă tehnică în prezent. Printre principalele avantaje ale acestei tehnici se numără:

Procedură complet nedureroasă, cu traumatizare minimă a pielii. Sprâncenele pudrate pot fi realizate fără anestezie, astfel procedura poate fi efectuată femeilor însărcinate și mamelor care alăptează;

Efect foarte frumos și elegant, fără margini evidențiate și rigide;

Opțiune excelentă pentru persoanele care își doresc să confere sprâncenelor un contur fin;

Se potrivește celor care suferă de decolorarea sprâncenelor, ca urmare a expunerii la soare.

Dezavantajele sprâncenelor efect pudrat sunt nesemnificative. Tehnica nu acoperă spațiile goale și nici nu ajută la acoperirea lipsei parțiale sau totale a sprâncenelor. În plus, prețurile pentru machiajul semipermanent în această tehnică sunt destul de ridicate.

Tehnica hybrid

Tehnica hybrid presupune o îmbinare a două tehnici care poate soluționa mai multe probleme în același timp și care oferă propriile avantaje. Această tehnică combină microbladingul și micropigmentarea cu efect pudrat.

Metoda combinată de machiaj semipermanent face ca sprâncenele să arate mai dense și mai întunecate, dar în același timp ele rămân extrem de naturale datorită umbririi. Aceasta este o opțiune perfectă pentru doamnele care visează la microblading, dar doresc să obțină un efect natural.

Alegeți-vă tehnica preferată, respectați recomandările esteticianului și indicațiile privind îngrijirea pielii după procedură și veți profita din plin de avantajele machiajului semipermanent cu efect de lungă durată.