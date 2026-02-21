Tunsori la modă, 2026: Cum să porți părul scurt cu stil și personalitate

De la Pixie clasic, la Bixie și Trixie, femeile au acum la dispoziție o varietate de tunosri care îmbină texturi naturale, forme jucăușe și versatilitate.

„Pixie-ul s‑a născut ca o tunsoare scurtă, jucăușă, care nu se ia prea în serios. În 2026, reinterpretarea acestei tunsori evidențiază autenticitatea și feminitatea fără efort”, spune stilista Cristina Scrisu de la Wella Professionals, potrivit a1.ro.

Pixie 2.0: clasic reinventat

Inspirată de vedete precum Gwyneth Paltrow sau Halle Berry, tunsoarea Pixie din 2026 este mai moale, mai sculptată și ușor de purtat. Accentul se pune pe textură și mișcare, permițând fie un look elegant de zi, fie unul mai definit pentru seară.

Bixie: hibridul vedetelor

Între Pixie și bob se află Bixie-ul, tunsoarea care combină ce e mai bun din ambele stiluri. Această coafură, purtată de vedete ca Florence Pugh sau Rowan Blanchard, oferă volum, flexibilitate și un aer modern, potrivit pentru orice tip de păr scurt.

Trixie: textură și personalitate

Trixie este versiunea subțire și texturată a Pixie-ului, cu straturi mai lungi și mișcare naturală. Vedete precum Carey Mulligan sau Zoë Kravitz au adoptat acest stil, care evidențiază partea superioară a feței și oferă un aer ludic și sofisticat în același timp.

Alte stiluri în vogă

Mini Bixie – o variantă compactă, sofisticată, cu ondulat delicat și textură naturală, prezentată pe podiumurile Ferragamo.

Wixie (Winged Pixie) – combinație între pixie și bob, cu straturi texturate și bucle la ceafă.

The Rama – tunsoare ultra-definită inspirată de ilustratoarea Rama Duwaji, cu un finisaj wet și linii precise, simbol al stilului activist contemporan.

Influențe grunge și breton scurt

Estetica anilor ’90 continuă să inspire: Mullet-ul devine mai fluid, iar bobul cu influențe grunge, precum Nirvana Bob, rămâne în tendințe. Bretonul scurt, elegant și minimalist, este vedeta anului, adaptabil la texturi ondulate sau crețe, în timp ce box bob-ul soft se impune ca o alegere versatilă pentru părul subțire sau fin.

Concluzie

Indiferent dacă alegi un Pixie 2.0, un Bixie sofisticat sau un Trixie texturat, 2026 transformă părul scurt într-un spațiu de exprimare personală. Tunsoarea nu mai este doar despre formă, ci despre energie, atitudine și autenticitate — o invitație de a purta părul exact așa cum te reprezintă.