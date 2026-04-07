Plimbările cu pisica în lesă: trend viral sau stres ascuns pentru animale?

Tot mai mulți stăpâni își scot pisicile la plimbare. Este cu adevărat bine pentru ele?

Tot mai multe pisici apar pe rețelele sociale plimbate în lesă, explorând plaje, munți sau orașe aglomerate. Însă dincolo de imaginile spectaculoase, specialiștii avertizează că acest trend nu este potrivit pentru toate felinele și poate ascunde riscuri serioase, potrivit BBC.

Fenomenul „pisicilor aventuriere” ia amploare online

În ultimii ani, platforme precum TikTok și Instagram au fost invadate de imagini cu pisici care însoțesc stăpânii în aventuri neobișnuite. De la paddleboarding până la drumeții montane, aceste animale par să se adapteze perfect unui stil de viață activ.

Popularitatea trendului este alimentată în special de tinerii care locuiesc în apartamente urbane și caută soluții pentru a le oferi pisicilor acces controlat la exterior. Pentru mulți, plimbarea în lesă reprezintă o alternativă mai sigură decât lăsarea liberă a animalului, expus riscurilor precum accidentele, bolile sau conflictele cu alte animale.

Ce spun specialiștii despre plimbarea pisicilor

Experții în comportamentul animalelor atrag însă atenția că această practică nu este universal benefică. Deși nu este complet descurajată, ea depinde foarte mult de personalitatea pisicii și de modul în care este realizată.

Pisicile sunt, în mod natural, teritoriale și atașate de mediul lor familiar. Scoaterea lor în spații necunoscute, aglomerate sau zgomotoase poate genera stres intens. Chiar dacă unele feline par relaxate, altele pot manifesta anxietate puternică.

Specialiștii subliniază că doar pisicile foarte curioase, sociabile și obișnuite de mici cu acest tip de experiență pot tolera plimbările în lesă fără probleme.

Antrenamentul corect face diferența

Pentru proprietarii care aleg totuși această variantă, procesul de acomodare este esențial. Totul trebuie început în casă, unde pisica se obișnuiește treptat cu hamul. Abia ulterior se poate trece la ieșiri scurte, în zone liniștite.

Răbdarea este cheia succesului, iar progresul trebuie făcut în ritmul animalului. Unele pisici pot avea nevoie de luni întregi pentru a accepta lesă și mediul exterior.

Un alt element important este existența unui spațiu sigur, cum ar fi un rucsac sau o cutie de transport, unde pisica se poate retrage dacă se simte amenințată.

Semnele că pisica ta este stresată

Nu toate reacțiile negative sunt evidente. Specialiștii recomandă proprietarilor să fie atenți la comportamente subtile care indică disconfort.

Printre acestea se numără ezitarea constantă, privirea alertă și agitată, refuzul de a merge sau tendința de a se lăsa trasă. De asemenea, o postură defensivă, cu urechile lăsate sau corpul încordat, indică faptul că animalul nu se simte în siguranță.

Ignorarea acestor semnale poate duce la stres cronic și probleme de sănătate.

Este plimbarea în lesă o alegere bună?

Răspunsul nu este unul universal. Pentru unele pisici, această activitate poate fi o sursă de stimulare și exercițiu, mai ales în lipsa accesului la exterior. Pentru altele, însă, poate deveni o experiență neplăcută sau chiar traumatizantă.

Experții recomandă ca decizia să fie luată în funcție de temperamentul animalului și de stilul de viață al proprietarului. În multe cazuri, o pisică poate fi perfect fericită într-un mediu interior bine amenajat, fără a avea nevoie de plimbări.

Concluzie: trend sau responsabilitate?

Deși imaginile cu pisici plimbate în lesă pot părea adorabile și inspiraționale, realitatea este mai complexă. Nu orice pisică este făcută pentru aventuri în aer liber, iar forțarea acestui comportament doar pentru conținut online poate avea consecințe negative.

În final, bunăstarea animalului trebuie să fie întotdeauna pe primul loc, nu popularitatea pe rețelele sociale.