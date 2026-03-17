Începe SofistiCAT: Pisicile, vedetele Oscarurilor feline de la București

În zilele de 21 și 22 martie, la Sala Palatului, are loc Salonul Felin Internațional SofistiCAT, eveniment considerat prima mare competiție a anului din sud-estul Europei.

Cele mai premiate pisici ale României vor intra în ring alături de campioni veniți din mai multe țări europene, într-o competiție care reunește zeci de rase spectaculoase și unele dintre cele mai valoroase exemplare de pe continent. Publicul va putea urmări finalele expoziției, acolo unde vor fi desemnate cele mai frumoase pisici ale evenimentului.

Printre vedetele competiției se află RO Bucovina Kira Kiralina, o pisică British Shorthair blue devenită deja un nume cunoscut în lumea felinologiei. Poreclită de admiratori „ursoaica albastră din Bucovina”, Kira s-a remarcat printr-un palmares impresionant, după ce a adus României primul titlu major la categoria femele castrate. În prezent, ea deține titlurile de Campioană Mondială 2025 și Campioană Europeană 2026.

O altă prezență așteptată cu interes este Nexus, un motănel British Shorthair Silver, remarcat atât pentru aspectul său, cât și pentru performanțele obținute în competiții internaționale. Cu ochii săi de un albastru intens, Nexus este deja Campion European FIFe 2025 și Campion al Țărilor Baltice 2025, fiind una dintre atracțiile expoziției.

Una dintre cele mai emoționante povești ale salonului este însă cea a lui Duracell. Cândva o pisică fără stăpân, care încerca să supraviețuiască pe străzile din Iași, Duracell a devenit astăzi Campioană Europeană, după ce a câștigat luna trecută cel mai înalt titlu la Campionatul European Felin de la Graz, în Austria. Povestea ei este văzută de organizatori drept un exemplu despre cum destinul unui animal se poate schimba radical atunci când primește o șansă.

„Uneori, următorul campion al Europei începe ca o pisică salvată de pe stradă”, a declarat Adrian Dragotă, reprezentant Felis Romania.

Pe lângă competiția propriu-zisă, vizitatorii vor putea descoperi la SofistiCAT și pisici salvate care își caută o familie. Organizatorii spun că promovarea adopțiilor și grija pentru animalele fără stăpân rămân la fel de importante ca trofeele din ring.

Evenimentul va include și un moment important pentru felinologia europeană: examenul de definitivat pentru arbitru FIFe, susținut de George Dorgiakis, președintele Felis Greece. Examinatorii vor fi Adrian Alexandru Dragotă, președintele Felis Romania, și Francesco Cinque, șeful Comisiei de Arbitri și Standarde a Fédération Internationale Féline, una dintre cele mai importante autorități internaționale în domeniul standardelor raselor de pisici.

Considerat una dintre cele mai dificile etape în formarea unui arbitru internațional, examenul testează cunoștințele despre rase, înțelegerea comportamentului felin și capacitatea de evaluare și comunicare în fața unor specialiști de top.

(sursa: Mediafax)