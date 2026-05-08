Interzisă de Yoko Ono: berea „John Lemon” dispare de pe piață

Acum cinci ani, acea fabrică de bere a căutat un nume pentru un sortiment de bere blondă cu ghimbir şi lămâie. "Ne-am gândit că 'John Lemon' era un nume cool", a declarat Aurelien Picard, patronul fabricii de bere din Bannalec, o localitate din departamentul Finistere din vestul Franţei.



"Suntem o fabrică de bere care există de 10 ani şi facem jocuri de cuvinte cu numele berilor noastre", a explicat el.



În catalogul acestui producător, pot fi remarcate o bere "blondă parfumată", denumită "Jean-Gol Potier", aluzie la celebrul creator de modă Jean Paul Gaultier, o bere "brună de contrabandă", numită "Mireille Mafieux" şi care face trimitere la o celebră cântăreaţă franceză, precum şi o bere "roşcată care pătează", intitulată "Yvette Orniere", care aminteşte de o faimoasă acordeonistă, toate fiind însoţite de desene care imită aspectul acestor personalităţi.



Dar, la sfârşitul lunii martie, un cabinet de avocatură olandez i-a trimis fabricii de bere o somaţie de încetare a comercializării sortimentului "John Lemon", în caz contrar acesta riscând să plătească amenzi importante către fundaţia lui Yoko Ono, care are menirea de a proteja imaginea lui John Lennon.



"Erau menţionate amenzi de 100.000 de euro şi penalităţi cuprinse între 150 şi 1.000 de euro pe zi dacă nu acţionam în sensul revendicării lor, dacă nu ne opream. Practic, ne-au cerut să retragem toate produsele noastre de la vânzare şi să oprim imediat distribuţia mărcii care era protejată", a relatat Aurelien Picard.



În cele din urmă, după un schimb de corespondenţă, producătorul de bere, care îşi vinde produsele către crame, magazine alimentare şi restaurante pe o rază de 40 de kilometri, a obţinut permisiunea de a-şi vinde cele 5.000 de sticle aflate încă în stoc până la data de 1 iulie.



Numai că publicitatea generată de acest scandal i-a accelerat vânzările: majoritatea berilor în cauză au fost vândute în doar câteva zile.



"A fost o nebunie. Ne-au rămas mai puţin de 1.000 de sticle. A existat ceva mai degrabă amuzant în nenorocirea care ne-a lovit", a dezvăluit Aurelien Picard.



Acest producător de bere, care are doi angajaţi şi care vinde între 50.000 şi 80.000 de sticle pe an, caută de acum un nou nume pentru sortimentul său de bere blondă răcoritoare. El voia să o numească "Jaune Lemon", însă avocaţii olandezi i-au răspuns că "acel nume era prea apropiat de John şi că orice aluzie vizuală la domnul John Lennon era interzisă", a mai spus antreprenorul francez, potrivit AGERPRES

Citește pe Antena3.ro Gibraltarul își aruncă gunoiul și apa netratată direct în Marea Mediterană. Teritoriul britanic nu a avut niciodată o stație de epurare