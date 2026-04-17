Izvorul Tămăduirii 2026: Secrete vechi, din bătrâni, care te poate feri de necazuri

Ziua este dedicată vindecării, speranței și credinței, fiind strâns legată de puterea divină de a aduce alinare sufletului și trupului.

În 2026, sărbătoarea Izvorului Tămăduirii este celebrată pe 17 aprilie, în prima vineri după Paște.

Ce semnifică Izvorul Tămăduirii

Sărbătoarea este închinată Maicii Domnului, considerată ocrotitoarea bolnavilor și a celor aflați în suferință. Originea acestei zile vine dintr-o minune petrecută în apropierea Constantinopolului, unde împăratul Leon cel Mare ar fi descoperit un izvor cu apă tămăduitoare.

Potrivit tradiției, această apă avea puteri miraculoase și vindeca diverse boli. Din acest motiv, Izvorul Tămăduirii simbolizează puterea lui Dumnezeu de a vindeca, transmisă prin Maica Domnului.

În biserici au loc slujbe speciale, iar momentul central este sfințirea apei (Aghiasma Mică), considerată binecuvântare pentru întregul an.

Tradiții și obiceiuri de Izvorul Tămăduirii

În această zi, credincioșii respectă o serie de tradiții menite să aducă sănătate și protecție:

participă la slujbă și iau agheasmă acasă

stropesc locuința, gospodăria și animalele cu apă sfințită

beau agheasmă dimineața, pe stomacul gol, pentru sănătate

merg la izvoare sau fântâni, considerate mai puternice în această zi

stropesc recoltele pentru a le proteja de grindină și boli

În unele zone, copiii fac schimb de obiecte sau alimente, simbol al prieteniei și loialității.

Se spune că în această zi toate apele sunt sfințite, iar scăldatul în apă poate aduce vindecare. De asemenea, fântânile săpate de Izvorul Tămăduirii nu vor seca niciodată, potrivit credinței populare.

Ce trebuie să faci în această zi

Tradiția spune că este bine să:

bei agheasmă pentru protecție și vindecare

te speli cu rouă dimineața, pentru a te feri de boli

rostești rugăciuni către Maica Domnului

îți cureți sufletul prin liniște și recunoștință

Această zi este considerată un moment de reînnoire spirituală, în strânsă legătură cu perioada Învierii.

Ce este interzis de Izvorul Tămăduirii

Pentru a respecta sărbătoarea, există și câteva lucruri pe care nu trebuie să le faci:

nu se spală rufe și nu se calcă

nu se coase și nu se croiesc haine

nu se fac treburi casnice sau muncă la câmp

nu se începe nimic important, deoarece nu va avea finalitate

Se crede că lucrurile începute în această zi nu vor fi de folos sau nu vor fi duse la bun sfârșit.

Puterea agheasmei de Izvorul Tămăduirii

Agheasma sfințită în această zi este considerată tămăduitoare. Credincioșii o folosesc pentru:

binecuvântarea casei

protecție împotriva bolilor și relelor

întărirea credinței

În multe gospodării, apa sfințită este păstrată tot anul și folosită la nevoie.

Rugăciune de Izvorul Tămăduirii

În această zi sfântă, credincioșii rostesc rugăciuni către Maica Domnului pentru sănătate și ajutor. Una dintre cele mai cunoscute începe astfel:

„Preacurata, preanevinovata, preamilostiva, prealaudata, pururea Fecioară Născătoare de Dumnezeu Mărie, izvor al dumnezeieștii tămăduiri, grabnic ascultătoare și eliberatoare, apărătoare nebiruita a cres­tinilor, mijlocitoare statornică către făcătorul, na­dejdea, acoperământul și ajutorul celor ce aleargă la ține, îți cer dumnezeiască ta înțelegere.

Nimeni din cei ce au venit la ține nu a ieșit afară lepădat, curată Fecioară Născătoare de Dumnezeu, ci, cerând harul, a primit darul cererilor celor de folos. Și noi, păcătoșii și nevrednicii robii tăi, intrând cu nevrednicie în preacurata ta casă, în această sfântă mânăstire, alergăm către ține, scăparea noastră, apa­ratoarea noastră, nădejdea, acoperământul, ajutorul nostru, iar tu, că Maica noastră duhovnicească, preaiubitoare și preamilostiva asculți cererile noastre.

În aceste zile viclene, când, după cum profetul David zicea, cel cuvios pe pământ nu mai este și tot omul este mincinos, iar cei ce fac binele au pierit, căci până la unul cu toții s-au sfârșit; când a fugit dragostea celor mulți, pentru că s-a înmulțit faradele­gea, credința s-a micșorat și după cuvântul de-Dumnezeu-propovaduitorului Pavel, gură lui Hristos, oa­menii au devenit – unii mai mult, iar alții mai puțin – iubitori de șine, iubitori de argint, înșelători, trufași, hulitori, nemulțumitori, neștiutori, neînfrânați, neiu­bitori de bine, trădători, iubitori de plăcere, având doar chip de evlavie și nu și lucrare a acesteia;

Deci în această stare de plâns a oamenilor din această ge­neratie vicleană și păcătoasă, a găsit prilej potrivit in­cepatorul întunericului, adâncul urâciunii, șarpele cel din vechime, stricatul, vicleanul și prearaul diavol că să-și arunce toate puterile lui, toate oștile lui, toți slujitorii lui văzuți și nevăzuți asupra Bisericii Orto­doxe, asupra preacuratei și nenuntitei mirese a lui Hristos, că fiarele cele sălbatice urlând și că lupii cei sălbatici apucând și sfâșiind și împrăștiind oile.

Iar cei rânduiți de Domnul pentru a se îngriji și a păzi oile, cu puține excepții, s-au făcut ajutători ai stăpânului întunericului, îngrijindu-se cum să predea tur­ma lupilor celor eretici. Alții, văzându-i pe lupi apu­cand și sfâșiind oile, fiind năimiți, au fugit și au lăsat oile, iar corabia bisericii, din cauza vânturilor celor puternice și a valurilor celor furioase, a multelor raz­boaie văzute și nevăzute, dinăuntru sau dinafară, este în pericol să se scufunde”

Izvorul Tămăduirii nu este doar o sărbătoare religioasă, ci și un moment de reflecție și speranță. Este ziua în care credința, rugăciunea și tradițiile se împletesc pentru a aduce liniște, vindecare și protecție în viața oamenilor.

Pentru credincioși, respectarea obiceiurilor și apropierea de spiritualitate în această zi pot aduce binecuvântări pentru întregul an.