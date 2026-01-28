Jeff Bezos și testul succesului: întrebarea neașteptată de la interviuri de angajare

Jeff Bezos, unul dintre cei mai influenți oameni de afaceri din lume, crede că o singură întrebare poate spune totul despre potențialul de succes al unei persoane. Iar surpriza este că psihologia modernă confirmă această idee.

Nu este vorba despre experiență profesională, diplome sau competențe tehnice. Întrebarea este mult mai simplă — și, tocmai de aceea, extrem de revelatoare.

Întrebarea preferată a lui Jeff Bezos la interviuri

Un fost executiv Amazon, Dan Rose, care a lucrat în companie aproape un deceniu, a dezvăluit într-o postare pe X care era întrebarea preferată a lui Jeff Bezos în interviurile de angajare: „Te consideri o persoană norocoasă?”

La prima vedere, întrebarea pare ciudată sau chiar irelevantă pentru un interviu de job. Ce legătură are norocul cu performanța profesională?

Potrivit lui Rose, întrebarea era genială: filtra oamenii optimiști, încrezători și capabili să creeze succes.

De ce contează dacă te consideri „norocos”

Jurnalista de business Jessica Stillman a analizat această abordare și a subliniat că Bezos nu căuta superstiții, ci un anumit tip de mentalitate, scrie yourtango.com.

Investitorul Patrick Mayr explică de ce această întrebare spune atât de multe: „Faptul că cineva recunoaște că a beneficiat de noroc este un semn de modestie și încredere reală.”

Cu alte cuvinte:

persoanele care se consideră norocoase nu își atribuie exclusiv meritele

sunt conștiente de context, oportunități și colaborări

au o încredere calmă, nu una egoistă

Ce spune psihologia despre oamenii „norocoși”

Psihologia susține această perspectivă. Cercetătorul Richard Wiseman a realizat un experiment celebru care arată diferența dintre oamenii „norocoși” și cei „ghinioniști”.

Participanții au primit un ziar și au fost rugați să numere fotografiile din el.

Rezultatul:

persoanele care se considerau „ghinioniste” au petrecut aproape două minute

persoanele care se considerau „norocoase” au terminat în câteva secunde

De ce?

Pentru că pe a doua pagină scria clar:

„Nu mai număra. Sunt 43 de fotografii.”

Oamenii „ghinionști” nu au observat mesajul pentru că erau prea concentrați pe sarcină.

Oamenii „norocoși” aveau o minte mai deschisă, atentă la oportunități neașteptate.

Concluzia lui Wiseman:

„Oamenii ghinioniști ratează oportunități pentru că sunt prea concentrați pe a căuta altceva.”

De ce unii consideră întrebarea ciudată sau inutilă

Nu toată lumea este convinsă. Pe forumuri precum Reddit, unii candidați au povestit că întrebarea i-a bulversat complet:

„Nu am înțeles ce voiau de la mine.”

„Pare o întrebare pusă de cineva care nu știe ce face.”

Totuși, alți utilizatori au intuit corect sensul ei:

este o întrebare despre optimism

despre felul în care interpretezi viața

despre capacitatea de a vedea evenimentele favorabil și de a lua decizii bune

De ce liderii caută oameni care se cred norocoși

Pentru Jeff Bezos, răspunsul la această întrebare arăta:

încredere în sine fără aroganță

competență emoțională

capacitatea de a acționa, nu doar de a analiza

Oamenii care se cred norocoși tind să:

aibă inițiativă

să încerce mai des

să vadă oportunități acolo unde alții văd doar riscuri

Exact tipul de mentalitate pe care orice lider și-o dorește într-o echipă.

Întrebarea lui Jeff Bezos poate părea neobișnuită, dar nu este deloc întâmplătoare. Răspunsul la „Te consideri o persoană norocoasă?” spune multe despre:

optimism

modestie

deschidere mentală

potențialul de succes pe termen lung

Iar dacă psihologia este de acord cu această abordare, poate că nu e doar o întrebare bună pentru interviuri — ci și una bună de pus nouă înșine.