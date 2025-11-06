JTI România numește un nou Director de Marketing

Numirea Anelisei marchează o etapă importantă într-un parcurs profesional excepțional, care a cuprins aproape toate departamentele din cadrul JTI România.

Marian s-a alăturat JTI România în 1998 și, de atunci, și-a construit o carieră internațională impresionantă, în piețe și departamente diverse din cadrul companiei. În 2009, s-a mutat în Polonia, unde a ocupat funcția de Director de Vânzări, iar în 2013, a preluat rolul de Country Manager în Danemarca. În 2014, s-a relocat la Moscova pentru a înființa și conduce funcțiunea Business Decisions Support pentru piața din Rusia. În 2018, Marian s-a alăturat echipei de la sediul central JTI din Geneva, unde a condus funcțiunea globală Route to Consumer Strategy. În ianuarie 2023, a fost desemnat să coordoneze activitățile de Marketing pentru piețele din Kazahstan și Asia Centrală. Înainte de revenirea în România, începând din august 2023, a condus cu succes funcțiunea Marketing pentru grupul de piețe Grecia, Cipru și Malta.

Marian a absolvit Universitatea Transilvania din Brașov, obținând o diplomă în Organizare și Management.

„Este o mare bucurie să revin acasă, în România—locul unde a început parcursul meu alături de JTI. După mai mult de 15 ani în care am activat în roluri diverse, în multiple piețe în care JTI este prezentă, m-am întors într-o organizație cu o evoluție extraordinară. Astăzi, suntem mândri pentru că ocupăm poziția a doua pe piață, am construit un brand puternic și o poveste de succes cu Sobranie, iar prin lansarea Ploom și recent Ploom AURA am intrat și continuăm să ne dezvoltăm în categoria produselor cu risc redus. Totuși, ceea ce rămâne neschimbat—și continuă să mă inspire—sunt oamenii. Pasiunea, dedicarea și entuziasmul lor reprezintă forța de neoprit care ne poartă mai departe, spre performanță”, a declarat Marian Zamfir, Marketing Director JTI Romania, Moldova și Bulgaria.

JTI este una dintre primele companii multinaționale stabilite local, prezentă în România din 1993. Compania a investit peste 300 de milioane de euro pe piața locală, și alte aproximativ 33 de milioane de euro în proiecte comunitare.

JTI are peste 1.500 de angajați în România, care lucrează la sediul central din București, în fabrică, hub-ul global de IT și în cele peste 30 de birouri de vânzări din întreaga țară. JTI este Top Employer (Angajator de Top) pentru al 12-lea an consecutiv, situându-se pe locul trei printre cele 44 de companii certificate local, în urma unei evaluări realizate de Institutul Top Employers. Evaluarea a luat în calcul circa 20 de criterii printre care leadership, mediul de lucru, dezvoltarea profesională, trainingul, diversitatea, echitatea și incluziunea, starea de bine a angajaților (well-being), beneficiile și recunoașterea meritelor.