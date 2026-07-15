Spania, prima finalistă a Campionatului Mondial 2026, ȋn cea de-a 34-a zi, lider de audienţă la Antena 1

Aseară, ȋn direct pe Antena 1 și AntenaPLAY, Franța și Spania au demonstrat încă o dată de ce fotbalul este mai mult decât un sport. Este despre visuri, sacrificii, lacrimi și momente care opresc timpul pentru milioane și milioane de oameni. Într-o semifinală în care fiecare duel a cântărit enorm, fiecare pasă a purtat speranța unei națiuni, iar fiecare gol a schimbat destine, doar o echipă a putut merge mai departe. Spania și-a câștigat locul în marea finală, iar Franța a părăsit competiția cu fruntea sus, după un drum construit cu ambiție și caracter, ȋn prima semifinală a Campionatului Mondial 2026, care a menţinut Antena 1 pe prima poziţie ȋn clasamentul audienţelor pentru a 34-a zi a competiţiei.

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Diseară, de la 22.00, istoria se rescrie după 40 de ani ȋn direct pe Antena 1 și AntenaPLAY: Bellingham, Kane și o Anglia obserdată de trofeu contra Campioana Mondială en-titre, Messi și o serie lungă de recorduri. Visul suprem este mai aproape ca niciodată.

Primul duel din semifinale, confruntarea Franţa – Spania, rezultat 0-2, transmis aseară ȋn direct pe Antena 1 și AntenaPLAY ȋn intervalul 22.00 – 00:01, a condus și el clasamentul audienţelor pe toate categoriile de pub, cu 58.8 cotă de piaţă și 17.2% puncte de rating la nivelul publicului comercial cu vârste cuprinse ȋntre 21 și 54 de ani, urmat de Pro TV cu 15.2 cotă de piaţă și 4.5% puncte de rating. Ierarhia se păstrează şi la nivelul publicului urban, unde programul a ȋnregistrat 50.5 cotă de piaţă și 17% puncte de rating, fiind urmat de Pro TV cu 11.4 cota de piaţă, dar și la nivelul ȋntregii ţări, unde Antena 1 a ȋnregistrat 44.8 cotă de piaţă și 15% puncte de rating, urmată tot de Pro TV cu 11.9 cota de piaţă. În minutul de aur, de la ora 22:51, peste 2.9 milioane de telespectatori trăiau cu sufletul la gură emoţiile Campionatului Mondial.

De altfel, Antena 1 a condus clasamentul audienţelor și la nivelul ȋntregii zile, cu 3.0 puncte de rating și 29.1% cota de piaţă, dar și pe ȋntreg intervalul de Prime Time (19.00 – 00.00) cu 9.0 puncte de rating și 39.0% cotă de piață, la nivelul publicului comercial cu vârste cuprinse ȋntre 21 și 54 de ani.

Aseară, Spania s-a calificat în finala Cupei Mondiale de fotbal 2026, după ce a învins Franţa cu scorul de 2-0, pe Dallas Stadium, chiar de Ziua Naţională a Franţei, în prima semifinală a turneului final găzduit de Statele Unite, Mexic şi Canada. Campioana europeană a făcut un joc perfect şi nu i-a lăsat nicio şansă Franţei, chiar de ziua sa naţională. Mikel Oyarzabal (22 - penalty) şi Pedro Porro (58) au marcat golurile echipei Spaniei, care va juca a doua sa finală mondială, după titlul obţinut în 2010, în Africa de Sud. Spania va juca în marea finală, pe 19 iulie, de la 22.00, cu învingătoarea dintre Argentina şi Spania, în timp ce Franţa va întâlni învinsa, în finala mică, pe 18 iulie, de la 00.00, ȋn direct pe Antena 1 și AntenaPLAY.

Deși nu a reușit să ȋși ducă echipa ȋn marea finală a competiţiei, meciul de aseară a avut o ȋnsemnătate aparte pentru Kylian Mbappé, care a devenit unic în istoria selecționatei ”Cocoșului galic”. Atacantul lui Real Madrid a jucat cel de-al 21-lea meci din carieră la Campionatul Mondial, depășindu-l pe Hugo Lloris în clasamentul jucătorilor francezi cu cele mai multe prezențe la turneele finale. Mai mult, în cele 18 titularizări ale sale la Cupa Mondială, Mbappé deține un record impresionant: 17 dintre aceste meciuri au fost victorii și unul a fost un rezultat de egalitate. Un nou record a atins aseară și Didier Deschamps, acesta devenind selecționerul cu cele mai multe meciuri conduse din istoria Cupei Mondiale. Cu 26 de partide, el îl depășește astfel pe germanul Helmut Schön.

Diseară, de la 22.00, ȋn direct pe Antena 1 și AntenaPLAY, Anglia și Argentina dau bătălia supremă pentru un bilet ȋn marea finală FIFA World CUP 2026. Şi astăzi, ca de altfel până la finalul acestui Campionat Mondial, utilizatorii AntenaPLAY se vor putea bucura de Match Buddy, mai multe unghiuri disponibile, alături de statistici live și informații în timp real, obţinând astfel o experiență de vizionare mai complexă asupra asupra momentelor-cheie din meci.