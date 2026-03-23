Asia Express 2026: Vedete surpriză pe Drumul Mătăsii. Noul sezon promite cea mai dură competiție de până acum

Asia Express sezonul 9: distribuție spectaculoasă și traseu exotic

Noul sezon Asia Express ridică ștacheta și aduce în prim-plan o combinație inedită de vedete din muzică, televiziune, sport și online. Printre concurenți se numără Cheloo și Mihai Ban, Maurice Munteanu și designerul Connie Preda, Mirela Vaida alături de Oana Tomoiagă, dar și Gabi Torje, Radu Isac, Loredana Chivu, Anamaria Mocanu sau What’s UP.

Cei 18 concurenți vor străbate un traseu spectaculos, inspirat din vechiul Drum al Mătăsii, prin Uzbekistan și China, într-o cursă contracronometru în care vor trebui să se descurce fără resurse, bazându-se doar pe ingeniozitate și ajutorul localnicilor. Miza finală: atingerea destinației simbolice, Perla din Shanghai.

Concurenții, față în față cu aventura vieții

Cheloo şi Mihai Ban: „Avem o mie de motive să participăm, dar nu o să vă zicem niciunul.”

Loredana Chivu: „Mă aştept la o experienţă intensă, care să mă scoată complet din zona de confort. Ştiu că va fi greu, cu multe provocări şi momente imprevizibile, dar tocmai asta mă motivează. Vreau să mă descopăr într o situaţie total diferită de viaţa mea de zi cu zi şi să văd cât de puternică sunt cu adevărat. Plec cu emoţii, dar şi cu mult entuziasm. Îmi las confortul de acasă şi oamenii dragi pentru o aventură unică. Îmi doresc să mă bucur de fiecare moment, chiar şi de cele grele, pentru că ştiu că experienţa asta o să rămână cu mine toată viaţa. Simt că astfel de experienţe te schimbă ca om. Nu este doar o competiţie, este o lecţie despre curaj, adaptare şi despre cât de mult poţi duce atunci când îţi doreşti cu adevărat.”

Anamaria Mocanu: „Sunt sigură că o să fie o experienţă care să mi rămână în inimă pentru tot restul vieţii şi să fie plină de momente neaşteptate. PS: Pregătiţi vă, pentru că o să râdeţi mult, rău de tot! ???? Plec cu emoţie, curiozitate şi dorinţa să mă bucur de tot ce urmează. Şi, mai ales, cu gândul că nu sunt singură — Loredana e lângă mine şi împreună suntem o echipă care o să facă fiecare moment să conteze. Simt că e provocarea vieţii mele şi, totodată, o să mă facă să văd lumea altfel şi să mă schimbe complet ca om.”

Mirela Vaida şi Oana Tomoiagă: „Uneori, în viaţă, ajungi într un punct în care simţi că ai nevoie să ieşi puţin din rolurile tale... Asia Express vine pentru mine ca o provocare personală şi ca o formă de libertate. Vreau să mă descopăr din nou. Vreau să văd cum sunt eu atunci când nu mai deţin controlul, când nu ştiu ce urmează peste o oră sau unde voi dormi în acea noapte. Plec cu dorul familiei în inimă, dar şi cu curiozitatea copilului care vrea să descopere lumea. Cred că Asia Express este experienţa pe care o aştept de o viaţă. Şi sunt pregătită să o trăiesc cu seriozitate, cu emoţie şi cu bucuria de a descoperi fiecare clipă exact aşa cum vine.”

Radu Isac şi Eduard Hordilă: „Aşteptările mele sunt să mă întorc acasă nevătămat, netraumatizat şi cu bani să mi iau un Logan. N am fost niciodată în Asia sau la o emisiune de succes şi aşa rezolv două dintr odată. Plec un pic morcovit pentru că nu cred că ştiu în ce mă bag. Altfel, încrezător. Până la Otopeni ştiu bine drumul. Sunt bucuros şi că o să mai petrec timp cu Eddy. Amândoi fugim de responsabilităţi în direcţii diferite şi nu apucăm să ne vedem des.”

Gabi Torje şi Alin Alexuc Ciurariu: „Primul lucru la care ne am gândit când am acceptat Asia Express a fost: . Dar exact asta e frumuseţea aventurii. Plecăm cu dorinţa de a trăi experienţa la maximum, fără să ne luăm prea în serios atunci când lucrurile nu ies cum ne dorim. Eu şi Gabi ne ştim de mult timp şi cred că asta o să fie unul dintre avantajele noastre în cursă. Ne putem baza unul pe altul, chiar dacă probabil o să existe şi momente în care ne întrebăm de ce n am rămas acasă. Plecăm cu gândul să ne bucurăm de fiecare moment, să cunoaştem oameni şi locuri noi şi, dacă tot mergem până acolo, să câştigăm finala.”

Maurice Munteanu: „În acest moment mă simt ca un personaj dintr un roman de Jules Verne — undeva între Copiii căpitanului Grant şi vertijul unei călătorii cu balonul, în pragul unei aventuri care nu ţine doar de geografie, ci mai ales de interior. La 48 de ani, chiar dacă poate suna ca un clișeu, adevărul este că nu am ieşit niciodată cu adevărat dintr o anumită zonă de confort. Mi a plăcut întotdeauna să am controlul. De aceea privesc această experienţă, înainte de orice, ca pe o călătorie personală — una care, sper, mă va ajuta să înţeleg şi poate chiar să vindec o formă de anxietate care m a însoţit mereu. Destinaţiile mi se par absolut fascinante — Uzbekistan şi China, pe traseul legendar al Drumului Mătăsii. Există ceva aproape mitologic în această linie de parcurs. Un alt lucru care mă bucură este faptul că am reuşit să mi depăşesc, recent, teama de zbor. Am foarte multă încredere în partenera mea, Connie Preda. Suntem diferiţi, dar tocmai în diferenţele noastre cred că stă forţa echipei.”

Connie Preda: „Mi s a părut extrem de romantic să mă aventurez aşa în necunoscut împreună cu Maurice, noi fiind prieteni vechi, buni; dar şi pentru că simţeam nevoia să evadez dintr un cotidian încărcat de responsabilităţi. Plec fără niciun scenariu. Mi am propus să fiu cât mai prezentă şi să mă las surprinsă pe tot parcursul călătoriei noastre de oameni, de necunoscut... Mă aştept că vom fi destul de solicitaţi şi că ne va fi greu uneori, dar cred că va fi şi foarte amuzant în compania lui Maurice, care are un umor remarcabil. Sper că amândoi vom fi flexibili, spontani şi că o să ne învingem unele frici pe drum... şi sper că o să câştigăm!”

Valerie Lungu şi Alex Gîlcă: „Am ales să mergem la Asia Express pentru că simţim că e momentul să ieşim complet din zona de confort. Pentru noi e mai mult decât o experienţă, e o provocare personală să ne învingem fricile şi să vedem de ce suntem cu adevărat capabili. Vrem să ne resetăm stilul de viaţă, iar la finalul acestei experienţe ne dorim să fim o versiune mai bună a noastră, mai prezenţi, mai empatici şi capabili să ne bucurăm cu adevărat de fiecare moment.”

What’s UP şi Miky: „Pentru familia noastră, această experienţă este un vis pe care l am purtat amândoi în suflet de mult timp. Suntem pe acelaşi drum de 5 ani, iar acum se pare că viaţa ne poartă, la propriu, pe Drumul Mătăsii. Va fi o experienţă unică, pe care cu siguranţă o vom povesti nepoţilor noştri. Suntem o echipă unită, puternică şi competitivă, iar dacă şansa şi destinul ne vor surâde, sperăm să ajungem până în finală. Doamne ajută!”

Mirela Retegan şi Maya: „Plec în Asia Express cu speranţa că voi trăi împreună cu Maya experienţa vieţii. Pentru mine, viaţa este un motiv în sine de bucurie şi vreau să mă asigur că nu las nicio întâmplare să strice această sărbătoare. Ca mamă, plec în Asia Express pentru că îi datorez Mayei o experienţă doar a noastră. Ca antreprenor, plec pentru că vreau să confirm că am construit ceva care funcţionează şi fără mine. Plecarea mea înseamnă şi un test de maturitate pentru business: am o echipă pregătită şi am încredere că Zurli poate merge mai departe fără intervenţia mea zilnică. Ca om, merg în Asia Express să văd cum trăiesc alţi oameni, cum e viaţa dincolo de ceea ce cunosc deja.”

Drumul Mătăsii, experiența care schimbă vieți

Sezonul 9 Asia Express nu este doar o competiție, ci o experiență transformatoare. Traseul inspirat din legendarul Drum al Mătăsii readuce în prim-plan o rută care a unit, de-a lungul istoriei, civilizații și culturi, promițând concurenților o călătorie care le va schimba definitiv perspectiva asupra vieții.