Asia Express – Drumul Eroilor ajunge în Hanoi. Concurenții se luptă diseară, de la 20.30, pentru imunitatea mica. Emisiunea, lider detaşat de audiență

A fost o ediție plină de umor, dar și de tensiuni firești într-o competiție cu o miză uriașă, care a ținut publicul lipit de micile ecrane și a făcut din Asia Express lider detașat de audiență, pe toate segmentele de public. La nivelul publicului comercial cu vârste cuprinse între 21 și 54 de ani, show-ul a obținut o audiență medie de 6.2 puncte de rating și 25.4% cotă de piață, în timp ce postul de pe locul al doilea, Pro TV, a înregistrat 4.7 puncte de rating și 19.3% cotă de piață. Ierarhia s-a păstrat și pe tronsonul publicului urban, emisiunea înregistrând 5.3 puncte de rating și 16.9% cotă de piață, poziția secundă fiind ocupată şi de această dată de Pro TV, cu 4.3 puncte de rating și 13.7% cotă de piață. Show-ul de la Antena 1 a condus și la nivelul întregului public, obținând 4.9 puncte de rating și 15.9% cotă de piață. În minutul de aur, 20.55, peste 1.1 milioane de telespectatori la nivelul întregului public au urmărit aventurile concurenților Asia Express – Drumul Eroilor.

Drumul Eroilor continuă în Vietnam și ajunge diseară, de la 20.30, la destinația finală a acestei etape: metropola Hanoi. Până să ajungă însă în inima capitalei vietnameze, echipele calificate vor lupta la un joc de amuletă care va naște cele mai aprinse discuții din acest sezon.

Odată ajunși pe traseu, concurenții vor descoperi muzica tradițională vietnameză, interpretată la un instrument special – vioara Dan Nhi. Ei trebuie să memoreze melodia cântată în templu, apoi să iasă pe stradă și să o fredoneze localnicilor, pentru a afla titlul cântecului. Dacă răspunsul este corect, muzicianul le va interpreta o nouă melodie, iar proba se repetă până când primesc plicul cu destinația următoare, locul unde Irina îi așteaptă cu verdictul pentru imunitatea mică.

Surprizele nu se opresc aici. Înainte de a o întâlni pe Irina, concurenții primesc și un mesaj pe telefon: trebuie să găsească un localnic, să-l învețe refrenul celebrei piese românești „Gașca mea” și să vină împreună cu acesta la punctul de întâlnire. Între cultura autentică a Vietnamului, tensiunile din jocurile de amuletă și momentele pline de umor și emoție, ediția de marți promite o cursă memorabilă pe Drumul Eroilor.

