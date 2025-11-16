Astăzi, de la ora 14:00, Antena 1 difuzează documentarul Drumul Eroilor

Prezentat de Marius Damian, documentarul reunește cele mai impresionante povești ale cursei și le transformă într-o adevărată lecție de cultură generală și emoție.

Drumul Eroilor a pornit din inima Pacificului, acolo unde Filipinele și-au dezvăluit spiritul unic: plaje topaz, nisipuri albe, insule atinse de istorie și un popor voiajor, puternic și profund. Aventura a continuat apoi spre nord, în excentricul și surprinzătorul Vietnam, într-un zig-zag halucinant pe coama dragonului de foc, printre umbrele războiului și luminile prezentului, ȋn vreme ce ultima etapă a aruncat întreaga poveste pe spatele unui tigru de temut: Coreea de Sud – o supercivilizație în care tradiția se împletește cu tehnologia, ingeniozitatea și viziunea unui popor care a transformat K-pop și K-drama într-un fenomen global.

Devenită deja o tradiție la finalul fiecărui sezon, această producție specială adună „cap la cap” cele mai impresionante povești de pe traseu și transformă aventura într-o veritabilă lecție de cultură generală pentru public. Documentarul oferă o perspectivă amplă asupra momentelor care au definit cursa, asupra provocărilor reale trăite de concurenți și asupra culturilor extraordinare întâlnite pe parcurs.

„Drumul Eroilor” revine, astfel, ca un capitol esențial în universul Asia Express, un proiect care continuă să fascineze prin magnitudinea producției, prin autenticitatea experiențelor și prin diversitatea culturală explorată de concurenți. Nu rataţi astăzi, de la ora 14.00, la Antena 1 documentarul „Drumul Eroilor”.

››› Vezi galeria foto ‹‹‹