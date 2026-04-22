Camaro vs. Mustang – provocarea continuă: noi piese pentru cele două machete legendare, de joi la chioșcuri.

În acest număr, construcția avansează vizibil. Pentru Camaro Z/28, noile piese primite – spătarele scaunelor din față – încep să contureze tot mai clar interiorul mașinii, adăugând realism și profunzime habitaclului. În același timp, pentru Mustang Mach 1, capacul motorului devine o piesă-cheie care completează zona frontală și oferă modelului un aspect din ce în ce mai autentic.

Procesul de asamblare rămâne accesibil și bine structurat, fiecare etapă fiind explicată pas cu pas în revistă, astfel încât atât începătorii, cât și colecționarii experimentați să poată construi fără dificultate. Cu fiecare număr, machetele prind viață, iar detaliile tehnice și estetice devin tot mai evidente.

La scară 1:18 și produse sub licența Maisto, machetele din colecție se remarcă prin detalii realiste și materiale de calitate. Realizate din metal die-cast, vopsite în culorile originale și cu o lungime de aproximativ 26 cm., acestea reproduc fidel aspectul modelelor emblematice Camaro și Mustang.

Dincolo de partea practică, revista continuă să spună povestea fascinantă a celor două modele care au definit o epocă. Cititorii descoperă cum prima generație Camaro a reușit să cucerească piața, devenind un simbol al performanței și al stilului, cu peste 700.000 de unități vândute în doar trei ani. În paralel, povestea Mustang-ului surprinde momentul de transformare al unei legende, într-o perioadă în care schimbările economice și criza petrolului au forțat industria auto să se reinventeze.

Unul dintre cele mai mari avantaje ale colecției rămâne conceptul său unic: nu construiești o singură mașină, ci două dintre cele mai emblematice modele americane, într-o colecție compactă de doar 20 de apariții. Fiecare număr aduce piese pentru ambele machete, oferind o experiență completă care îmbină pasiunea pentru mecanică, design și istorie auto.

Numărul 8 este încă un pas important în această construcție spectaculoasă. Dacă ai început deja colecția, este momentul să mergi mai departe. Dacă nu, acum este ocazia perfectă să intri în universul „Camaro vs. Mustang” și să construiești, pas cu pas, două legende.

