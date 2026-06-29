Canada, prima echipă calificată în optimile Campionatului Mondial, ȋn cea de-a 18-a zi la Antena 1, lider de audienţă

Telespectatorii au fost cu ochii pe prima confruntare din fazele eliminatorii, disputa Africa de Sud - Canada, dar și ultimele ȋntâlniri din grupe, Columbia – Portugalia (grupa K, rezultat 0-0) și Iordania – Argentina (grupa J, rezultat 1-3), pentru care datele de audienţă au fost furnizate astăzi, s-au impus ca lider detașat de audiență. De altfel, ieri Antena 1 a condus topul audienţelor şi la nivelul întregii zile.

Astăzi, competiţia continuă ȋn direct pe Antena 1 și AntenaPLAY, cu partide care ȋi vor ţine pe telespectatori cu sufletul la gură: toată planeta vrea să vadă cum și uriașii pot să cadă. De la 20.00, de cinci ori campioană mondială, Brazilia, contra onoare și spirit de sacrificiu, Japonia, de la 23.30, urmează povestea perfectă: de patru ori câștigători ai Mondialului, Super Germania, ȋntâlnesc o echipă ȋn foame de glorie – Paraguay, ȋn vreme ce de la ora 04.00, cea mai tare echipă care n-a câștigat Mondialul e faţă ȋn faţă cu echipa care e la vânătoare de giganţi, ȋn Olanda – Maroc, ȋn direct pe Antena 1 și AntenaPLAY.

Ieri, prima confruntare din șaisprezecimi, Africa de Sud – Canada, disputată în intervalul 22.00 – 23.58, rezultat 0-1, transmisă ȋn direct pe Antena 1 și AntenaPLAY, a fost prima opţine de vizionare a telespectatorilor, cu 30.2% cotă de piață și 6.4 puncte de rating, urmată de Pro Tv cu 18.9% cota de piaţă și 4 puncte de rating, date ȋnregistrate la nivelul publicului comercial cu vârste cuprinse ȋntre 21 și 54 de ani. Ierarhia se păstrează şi la nivelul publicului urban, unde programul a ȋnregistrat 24.6% cotă de piaţă și 6.7 puncte de rating, fiind urmat de Pro TV cu 13.1% cota de piaţă și 3.5 puncte de rating, dar și la nivelul ȋntregii ţări, unde Antena 1 a ȋnregistrat 21.6% cotă de piaţă și 5.9 puncte de rating, urmată tot de Pro TV cu 16.1% cota de piaţă și 4.4 puncte de rating. În minutul de aur, 22.47, peste 1.2 milioane de telespectatori urmăreau partida de la Antena 1.

De altfel, Antena 1 a condus clasamentul audienţelor și la nivelul ȋntregii zile, cu 2.2 puncte de rating și 19% cota de piaţă, la nivelul publicului comercial cu vârste cuprinse ȋntre 21 și 54 de ani.

Şi partidele din ziua anterioară, Columbia – Portugalia (grupa K, rezultat 0-0) și Iordania – Argentina (grupa J, rezultat 1-3), pentru care datele de audienţă au fost furnizate astăzi au condus clasamentul audienţelor, ȋnregistrând 37.9% cotă de piaţă, respectiv 34.4% cotă de piaţă la nivelul publicului comercial cu vârste cuprinse ȋntre 21 și 54 de ani. Ierarhia se păstrează și aici și la nivelul celorlalte categorii importante de public.

Aseară, după ce au șocat planeta cu parcursul de până acum, Africa de Sud au venit pe SoFi Stadium deciși să treacă de una dintre ţările-gazdă ale competiţiei, Canada. După un meci în care nu au fost prea multe ocazii, Canada a dat lovitura în prelungiri prin Eustaquio și merg spre optimile de finală, unde așteaptă câștigătoarea meciului dintre Olanda și Maroc, care se vede ȋn direct, luni spre marţi, de la 04.00, ȋn direct pe Antena 1 și ȋn AntenaPLAY.

Stephen Eustaquio a adus victoria Canadei și calificarea ȋn optimi, după un gol superb, ȋnscris ȋn al doilea minut al prelungirilor. Acesta a fost cel mai important gol marcat de Canada în istoria echipei naţionale şi a venit de la fotbalistul cotat la 6 milioane de euro cu 60 de selecţii şi 5 goluri pentru canadieni.

Programul zilei a 19-a de la Campionatul Mondial

ora 20:00: Brazilia – Japonia (Houston, Texas)

ora 23:30: Germania – Paraguay (Boston, Massachusetts)

ora 04:00: Olanda – Maroc (Monterrey, Mexic)

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