5 obiceiuri care atrag succesul. Ce spune o profesoară de la Stanford

După aproape trei decenii în care a coordonat programe dedicate inovației și dezvoltării liderilor, aceasta afirmă că norocul poate fi cultivat prin alegeri și comportamente constante.

În viziunea sa, succesul nu depinde doar de circumstanțe favorabile, ci și de capacitatea oamenilor de a recunoaște și valorifica oportunitățile atunci când acestea apar.

„Contrar credinței populare, norocul nu este întâmplător sau rar. Îmi place să compar norocul cu vântul: nu îl poți vedea, dar este puternic și este peste tot. Dacă știi cum să navighezi, îl poți valorifica și îl poți face să funcționeze pentru tine”, explică Tina Seelig.

1. Valorile personale

Primul pas pentru a atrage oportunități este definirea unor valori clare, spune specialistul. Integritatea și consecvența îi ajută pe oameni să distingă între oportunitățile reale și cele care le pot compromite obiectivele sau principiile.

Potrivit acesteia, oamenii care își respectă valorile inspiră încredere și au șanse mai mari să fie recomandați sau implicați în proiecte importante.

2. Schimbarea perspectivei

Seelig consideră că multe persoane își limitează singure potențialul prin convingeri precum „nu sunt suficient de bun” sau „așa au stat mereu lucrurile”.

Expertul îi încurajează pe cei care își doresc să evolueze să își privească experiențele dificile ca pe surse de învățare și să își asume controlul asupra propriei povești.

3. Oportunitățile apar din gesturi aparent banale

Autoarea susține că deciziile mici pot avea efecte majore asupra viitorului. O conversație cu un necunoscut, reluarea legăturii cu un fost coleg sau schimbarea unei rutine zilnice pot deschide drumuri neașteptate.

În opinia sa, disponibilitatea de a încerca lucruri noi crește șansele ca oamenii să întâlnească oportunități pe care altfel le-ar rata.

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4. Sindromul impostorului

Un alt sfat oferit de Tina Seelig este schimbarea modului în care este privit sindromul impostorului. În loc să fie interpretat ca un semn al lipsei de competență, acesta poate fi văzut drept dovada că o persoană învață și evoluează.

„Să redefinim sindromul impostorului ca «sindrom de îmbunătățire»”, recomandă specialistul.

Ea îi încurajează pe profesioniști să își noteze eșecurile și lecțiile învățate din fiecare experiență, transformând greșelile într-un instrument de dezvoltare.

5. Recunoștința

Ultimul obicei identificat de expertul Stanford este exprimarea constantă a aprecierii față de cei din jur.

Fie că este vorba despre un mesaj de mulțumire, o recunoaștere publică sau un gest simbolic, recunoștința contribuie la consolidarea relațiilor profesionale și personale.

„Oamenii care se simt apreciați sunt mult mai predispuși să te ajute din nou în viitor, în timp ce cei care se simt luați de bune vor alege să nu o facă”, afirmă Tina Seelig.

În concluzie, specialista susține că succesul și „norocul” nu sunt rezultatul întâmplării, ci al unui set de comportamente cultivate în timp, care îi ajută pe oameni să identifice și să valorifice oportunitățile atunci când acestea apar, notează cnbc.com.