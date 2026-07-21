Tratamente pentru un păr mătăsos.

Explicatii si recomandari

„Un par sanatos este dat de echilibrul dintre microflora (compusa din bacterii si ciuperci) de la nivelul pielii capului, glandele sebacee si foliculii pilosi (radacinile firelor de par. Cand unul dintre aceste elemente functioneaza anormal apar problemele: matreata, mancarimi, iritatii, caderea parului. Pentru a restabili echilibrul la nivelul podoabei capilare, trebuie sa incepem tratamentul de la radacina”, explica dr Bruno Bernard.



Cele mai noi tratamente care se pot aplica la radacina firului de par sunt serurile pe baza de probiotice. Utilizate saptamanal, aceste seruri mentin echilibrul microflorei capilare. Rezultatele sunt spectaculoase: parul devine stralucitor si matasos, matreata si iritatiile dispar, caderea firelor de par este incetinita.



Medicul francez mai recomanda trei gesturi simple, pe care trebuie sa le efectuam zilnic pentru ingrijirea parului si pielii capului.



Perierea este bine sa fie efectuata cu perie sau pieptene din materiale naturale (os, lemn, peri de animal). Este necesar sa ne periem parul de mai multe ori pe zi. Ideea conform careia cu cat ne pieptanam mai des cu atat pierdem mai mult par este falsa. Dimpotriva, perierea blanda a parului stimuleaza radacina firului de par, elimina impuritatile (praf, particule poluante).



De fiecare data cand ne spalam parul este bine sa facem un masaj al scalpului. Dupa ce aplicam samponul, dr Bernard ne recomanda sa efectuam miscari circulare incepand de la ceafa spre frunte. Trei minute de masaj sunt suficiente pentru a stimula circulatia sangvina, ceea ce asigura oxigenarea foliculilor pilosi. Masajul trebuie facut cu varfurile degetelor, dar avand grija ca pielea capului sa nu fie agresata cu unghiile.



Caldura excesiva este daunatoare pentru par. De aceea, trebuie sa ne spalam parul cu apa calduta, nicidecum fierbinte. Uscatorul si placa de intins parul vor fi evitate sau folosite cat mai rar posibil.

Samponul potrivit

Putini dintre noi au par normal. Cei mai multi au fie par gras, fie par uscat. In ambele cazuri, cel mai mai important gest este alegerea samponului potrivit tipului de par. „Samponul trebuie sa corespunda problemelor parului si scalpului. De exemplu, persoanele cu par gras vor alege un sampon pentru acest tip de par, cele care au probleme cu matreata – un sampon antimatreata. Dar nu trebuie sa asteptam ca sam­ponul respectiv sa faca minuni. De exemplu, un sampon pentru prevenirea caderii parului nu va reusi niciodata sa rezolve aceasta problema daca nu este completat de un tratament recomandat de medic", precizeaza dermatologul.



MASTI. Pentru purificarea parului este indicata aplicarea unei masti. Persoanele cu par gras vor efectua acest tratament o data pe sapta­mana, iar cele cu par uscat – o data la doua saptamani. Mastile pentru par gras, disponibile in farmacii, au rolul de a eli­mina impuritatile, celulele moarte, matreata, excesul de sebum. Principalul efect benefic ale mastilor pentru par uscat este hidratarea podoabei capilare.