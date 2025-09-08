Statul ne-a îngropat în datorii şi acum a venit nota de plată: taxe mai mari, impozite dublate, dobânzi record. Românii strâng cureaua, pentru ca statul să plătească prețul anilor de risipă și decizii greșite. În toamna în care coșul românilor se golește, campania „Cât costă să fii român” vine cu explicații și soluții. Începând de astăzi, la Observator 19, reportajele campaniei arată cum am ajuns la nota de plată uriaşă pe care o achităm cu toții şi unde s-au dus banii. „Cât costă să fii român” îţi arată cum poţi supraviețui austerității - de la cum îţi întocmești un buget lunar realist şi cum poţi reduce cheltuielile neesențiale, până la idei de diversificare a veniturilor şi pregătirea pentru perioade mai dificile, cum ar fi pierderea locului de muncă.



România, campioană la criză. Răspunsuri la întrebări esențiale

Decontăm greşelile celor care au avut frâiele economiei în mâini, dar care au deviat de la traseu. Unde s-a făcut risipă de bani, cine răspunde şi ce soluţii există pentru redresare? Cât de gravă e situaţia economică şi care sunt riscurile? Cât de mult li se scumpeşte viaţa românilor? Cum pot să se pună la adăpost de un faliment personal? Reportajele din cadrul campaniei trec dincolo de promisiunile şi explicaţiile politicienilor și dezvăluie cauzele situaţiei imposibile în care am ajuns. Unde s-au dus banii? Cine răspunde pentru haosul bugetar? Și mai ales: ce soluții există pentru redresare pentru românii care duc greul.



„Observator îţi arată zi de zi cât costă să fii român, însă, de data aceasta, am simțit că trebuie să mergem în profunzimea problemelor care lovesc din plin în buzunarele românilor. De foarte mult timp, vorbim despre reforma fiscală a Guvernului asumată, de altfel, în fața Comisiei Europene și care, iată, are loc acum. Însă, pentru că are loc prea târziu, vine și cu o notă de plată pe măsură, pe care o achităm cu amar, pentru nesăbuința cu care au fost gestionați banii publici în ultimii ani. Este și motivul pentru care am decis să punem lupa pe cifre, să vedem unde s-a făcut cea mai mare risipă de bani, cine trebuie să răspundă pentru asta și ce îi așteaptă pe români de acum încolo. Aducem în prim-plan personaje-cheie, mergem în țară, pe urmele celor care vor să stea acum departe de haosul la care au contribuit și vă arătăm declarații șocante. În această campanie Observator veți vedea și cum se poziționează România față de alte state în domeniile vitale, ce trenduri apar în economie și care sunt oportunitățile de dezvoltare. Pentru că toate contribuie la nota de plată, la cât costă să fii român.” - Greta Neagu, reporter Observator.



Românii plătesc, cine răspunde



Reportajele Observator pun față în față actuali guvernanți și foști miniștri, lideri ai mediului de afaceri și sindicali, reprezentanți ai băncilor, autorități locale și analiști economici. Cu grafice, cifre și declarații în premieră, Observator arată unde s-a făcut cea mai mare risipă și cine trebuie să răspundă pentru situația actuală.

Primul episod din Campania „Cât costă să fii român” va fi difuzat astăzi, la Observator 19. Vedem cât de mult le-a păsat celor care ne-au condus spre faliment.

Oamenii Observator, în fiecare luni, la ora 17

La Observator 17, în fiecare luni, românii vorbesc despre cum îi afectează măsurile de austeritate şi se pregătesc pentru vremurile și mai grele. Unii îşi fac provizii de medicamente. Alţii îşi umplu cămara cu conserve. Micii şi marii afacerişti încearcă să-și renegocieze contractele, ca să fie siguri că nu ajung la faliment până la iarnă. Oameni din toată ţara au acceptat să fie parte a unui experiment jurnalistic unic. Și-au deschis porţile pentru reporterii Observator şi ne-au lăsat să-i vedem aşa cum trăiesc această perioadă tulbure. Cu bune, şi cu rele. Despre viaţă. Despre oameni.

Reportajele pot fi urmărite în direct, pe Antena 1 și antenaplay.ro, în fiecare, luni, la Observator 19. Toate episoadele „Cât costă să fii român” vor fi disponibile și pe observatornews.ro, Youtube Observator, Facebook Observator și Tik Tok Observator. Pentru cele mai noi știri, nu uitați să vă abonați la canalul de WhatsApp al Observator sau să descărcați Aplicația Observator News din Google Play sau din App Store.



