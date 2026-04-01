Chef Richard Abou Zaki, în juriul din Italia al prestigioasei competiții San Pellegrino Young Chef Academy, dedicată bucătarilor sub 30 de ani

Juriul este condus de Giuseppe Iannotti, Chef al unui restaurant cu două stele Michelin și una dintre cele mai cunoscute figuri ale gastronomiei italiene contemporane.

”Este o onoare și o mare bucurie să fac parte din juriul acestei competiții de renume”, a declarat Chef Richard despre concursul bienal care promovează următoarea generație de talente din lumea gastronomiei și se desfășoară în peste 50 de țări, fiecare având propriul juriu. ”Îmi amintesc că și eu mi-am dorit să particip la concurs pe vremea când lucram la Osteria Francescana și iată că, ani mai târziu, am privilegiul de a fi unul dintre jurați. Iar descoperirea tinerelor talente din lumea gastronomiei face parte de misiunea mea ca chef care își iubește meseria cu pasiune, dar și responsabilitate pentru viitor, pentru ce urmează, pentru ce lăsăm în urmă. Sfatul pe care l-aș da unui tânăr chef este acesta: oprește-te pentru un moment din a privi în exterior și începe să te privești pe tine însuți. Întreabă-te ce te emoționează cu adevărat, ce arome te reprezintă, de unde vii și încotro vrei să mergi. Călătorește, lucrează cu mari bucătari, absoarbe totul, dar apoi fă un pas înapoi și filtrează totul prin tine însuți. Nu te grăbi să placi tuturor. La început este mai important să fii recognoscibil decât să fii perfect. Chiar și greșelile fac parte din construirea propriei tale voci. Și mai ales: fii sincer. Pentru că o bucătărie personală se poate construi doar dacă ceea ce pui în farfurie este o parte reală din tine”, a punctat Chef Richard Abou Zaki.

