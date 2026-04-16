Chefi la cuțite, lider de audiență cu ediția de ieri. Echipa gri a lui Chef Orlando a obținut a treia victorie consecutivă

Difuzată ieri seară de Antena 1 în intervalul 20:30 – 00:05, ediția de ieri Chefi la cuțite a fost lider de audiență la nivelul publicului comercial cu vârste cuprinse între 21 și 54 de ani, obținând o audiență medie de 5.3 puncte de rating și 21.3% cotă de piață, în vreme ce postul de pe locul al doilea, Pro TV, a înregistrat 3.5 puncte de rating și 14.2% cotă de piață. Ierarhia s-a păstrat și pe tronsonul publicului urban, Chefi la cuțite înregistrând 5.8 puncte de rating și 18.5% cotă de piață, în timp ce postul de pe locul 2, Pro TV, a obținut 3.6 puncte de rating și 11.6% cotă de piață. La nivel național, Chefi la cuțite a ocupat prima poziție, cu o audiență 5.5 rating și 17.5% cotă de piață, în timp ce ocupantul locului secund, ProTV, a înregistrat 4.8 puncte de rating și 15.2% cotă de piață. În minutul de aur 21:55, peste 1,2 milioane de telespectatori au urmărit ediția de ieri Chefi la cuțite.

Spiritele s-au încins în bucătăria Chefi la cuțite încă dinainte de sesiunea de gătit, când Irina Fodor a oferit pentru jocul de început un premiu incredibil de valoros: puterea de a bloca cuțitele de aur ale adversarilor de trei ori, câte cinci minute, de-a lungul probei. Amuzantul joc Jenga cu fructe și legume a culminat cu victoria lui Florinel Ungureanu, care i-a adus astfel lui Chef Richard Abou Zaki un avantaj extrem de periculos. Lucrurile s-au complicat, însă, foarte tare când Chef Alexadru Sautner a aruncat în joc una dintre amuletele din arsenalul său: exact cea care i-a oferit privilegiul să dea freeze câte unui concurent din echipele adverse, timp de un minut, de câte ori a considerat că este oportun. Din înfruntarea super-avantajului deținut de Chef Richard cu amuleta lui Chef Sautner a rezultat o cascadă de freeze-uri care au bulversat bancurile de lucru. La capătul unei sesiuni de gătit atât de dificile, victoria i-a revenit, pentru a treia oară consecutiv, echipei gri conduse de Chef Orlando Zaharia.

Seara a continuat cu proba eliminatorie la care au intrat tunicile bordo, verzi și bej – întâmpinând o nouă provocare culinară cu ingrediente impuse: usturoi, muștar și broccoli. Cel mai mic punctaj al serii l-a obținut Elena Comăneci, care a părăsit astfel competiția. A fost al doilea om pierdut pentru Chef Sautner, care astfel a rămas cu patru concurenți. Confruntările echipelor continuă într-un ritm trepidant la Chefi la cuțite lunea, marțea și miercurea viitoare, la Antena 1 și AntenaPLAY, de la 20:30.

Perioada 15 aprilie 2026