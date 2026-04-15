Chefi la cuțite, lider de audiență. Echipa lui Chef Orlando, din nou victorioasă. Diseară, confruntare intensă: Irina pune în joc puterea de a bloca cuțitele de aur!

de Redacția Jurnalul    |    15 Apr 2026   •   13:40
Sursa foto: Antena 1/ Unul dintre cuțitele de aur va fi la un pas de a ceda în condițiile unei presiuni atât de puternice

Cel de-al doilea battle al sezonului 17 Chefi la cuțite a adus încă o victorie pentru echipa gri condusă de Chef Orlando Zaharia, într-o ediție a show-ului culinar care s-a impus ca lider de audiență pe toate segmentele de public. Diseară, cea de-a treia întrecere a echipelor se desfășoară într-un ritm trepidant, după ce Irina pune la bătaie super-avantajul de a bloca cuțitele de aur, iar unul dintre jurați folosește o amuletă extrem de periculoasă.

Difuzată ieri seară de Antena 1 în intervalul 20:29 – 00:01, ediția de ieri Chefi la cuțite a fost lider de audiență la nivelul publicului comercial cu vârste cuprinse între 21 și 54 de ani, obținând o audiență medie de 5 puncte de rating și 19.8% cotă de piață, în vreme ce postul de pe locul al doilea, Pro TV, a înregistrat 3.8 puncte de rating și 15.1% cotă de piață. Ierarhia s-a păstrat și pe tronsonul publicului urban, Chefi la cuțite înregistrând 5.7 puncte de rating și 17.5% cotă de piață, în timp ce postul de pe locul 2, Pro TV, a obținut 3.8 puncte de rating și 11.8% cotă de piață. La nivel național, Chefi la cuțite a ocupat prima poziție, cu o audiență 5.2 rating și 15.9% cotă de piață, în timp ce ocupantul locului secund, ProTV, a înregistrat 4.1 puncte de rating și 12.4% cotă de piață. În minutul de aur 21:52, peste 1,1 milioane de telespectatori au urmărit ediția de ieri Chefi la cuțite.

          Ieri seară, proba meniului asiatic le-a dat bătăi de cap celor patru echipe – ale căror farfurii au ajuns în vizorul concurenților sezonului trecut Asia Express. A fost o confruntare cu emoții și adrenalină, la capătul căreia echipa gri a lui Chef Orlando Zaharia a obținut a doua victorie din acest sezon. Ediția a continuat cu o probă eliminatorie de coșmar pentru competitorii celorlalte trei tabere – a fost cel mai dificil test individual din istoria emisiunii. Concurenții au primit trei ingrediente impuse din bucătăria asiatică pentru a alcătui o farfurie: katsuobushi, nanami togarashi și alga nori. Încercarea s-a dovedit de netrecut pentru Irina Man, care a părăsit competiția cu cel mai mic punctaj, lăsându-l pe Chef Sautner cu un om în minus.

          Diseară, de la ora 20:30, cea de-a treia confruntare a echipelor va anima bucătăria Chefi la cuțite din prima clipă – de când Irina Fodor va anunța un avantaj incredibil de valoros, oferit ca premiu pentru Chef-ul care va câștiga jocul de început: puterea de a bloca cuțitele de aur ale adversarilor, pentru un timp dat, de-a lungul sesiunii de gătit. Unul dintre cuțitele de aur va fi la un pas de a ceda în condițiile unei presiuni atât de puternice. Întrecerea va deveni cu atât mai intensă după ce un jurat va folosi o amuletă extrem de puternică, provocând situații-limită la bancurile de lucru ale taberelor opuse. Cine va câștiga cea de-a treia bătălie culinară a sezonului și cine va ieși din concurs telespectatorii vor descoperi urmărind ediția Chefi la cuțite difuzată de Antena 1 și AntenaPLAY diseară, de la 20:30.

Sursa: Fifty5Blue                 

Copyright: ARMADATA S.R.L.                     

Date prelucrate de către departamentul Research Antena Group                     

Analiza este făcută pe target-urile 21-54 Urban, Urban, și Național

Perioada 14 aprilie 2026

 

