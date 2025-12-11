Chefi la cuțite, lider de audiență. Schimbări în trei echipe, ieri, după duelul amuletelor dintre Chef Richard și Chef Orlando

Difuzată ieri seară de Antena 1 în intervalul 20:29 – 24:04, ediția de ieri Chefi la cuțite a fost lider de audiență la nivelul publicului comercial cu vârste cuprinse între 21 și 54 de ani, obținând o audiență medie de 5.4 puncte de rating și 19.2% cotă de piață, în vreme ce postul de pe locul al doilea, Pro TV, a înregistrat 4.8 puncte de rating și 17.1% cotă de piață. Ierarhia

s-a păstrat și pe tronsonul publicului urban, Chefi la cuțite înregistrând 5.7 puncte de rating și 16.5% cotă de piață, în timp ce postul de pe locul 2, Pro TV, a obținut 4.2 puncte de rating și 12.1% cotă de piață. La nivelul întregii țări, Chefi la cuțite a ocupat prima poziție în clasamentul audiențelor cu 5.5 puncte de rating și 16.1% cotă de piață, în vreme ce ProTv a obținut 4.8 puncte de rating și 13.8% cotă de piață. În minutul de aur 22:01, peste 1.2 milioane de telespectatori au urmărit ediția de ieri Chefi la cuțite.

Ieri seară, ostilitățile au fost deschise de Chef Richard Abou Zaki, care a folosit amuleta ce i-a dat superputerea de a face un schimb de concurenți. Astfel, Richard l-a ales pe Darius Ticmenov din echipa bordo, condusă de Chef Ștefan Popescu – iar în locul lui, Ioan Bârgu a schimbat tunica verde cu cea bordo. Chef Orlando Zaharia a tulburat și mai mult apele, aruncând în luptă amuleta care i-a permis să aducă un concurent din bootcamp – alegându-l pe Viorel Paraschivescu pentru echipa verde. Chef Richard a dat replica, utilizând aceeași amuletă pe care o avea și el în arsenalul său – aducând-o astfel pe Sora Vera în echipa albastră condusă de Chef Orlando. Permutările au îngreunat sesiunea de gătit, la capătul căreia s-a declarat egalitate între tunicile verzi și cele galbene, cu patru farfurii. Astfel, Chef Richard și Chef Sautner au fost nevoiți să aleagă o parte dintre concurenți pentru a-i trimite la proba individuală – în vreme ce echipele perdante, cea albastră și cea bordo, au intrat în formulă completă la provocarea eliminatorie. La capătul serii, Mirela Chirulescu, concurenta lui Chef Orlando Zaharia, a părăsit competiția, cu cel mai mic punctaj.

››› Vezi galeria foto ‹‹‹

Sursa: Kantar Media

Copyright: ARMADATA S.R.L.

Date prelucrate de către departamentul Research Antena Group

Analiza este făcută pe target-urile 21-54 Urban, Urban, și Național

Perioada 10 decembrie 2025