Debutul lui Neymar, după 981 de zile, goluri spectaculoase, noi eliminări de la Campionatul Mondial și un nou canal dedicat AntenaPLAY, ȋn cea de-a 14-a zi a competiţiei, lider de audienţă

Telespectatorii au urmărit ȋn direct meciurile de calificare ȋn șaisprezecimile campionatului, confruntarea grupei B, Elveţia – Canada, rezultat 2-1, dar și partidele din ziua anterioară, Panama - Croaţia (grupa L, rezultat 0-1) și Columbia – RD Congo (grupa K, rezultat 1-0), pentru care datele de audienţă au fost furnizate astăzi, s-au impus ca lider de audiență. De altfel, ieri Antena 1 a condus topul audienţelor, atât în Prime Time, cât şi la nivelul întregii zile.

Astăzi lupta continuă pentru calificarea în şaisprezecimile turneului final, ȋn exclusivitate pe Antena 1, AntenaPLAY și Antena 3 CNN, cu disputele din grupele D, E și F, Ecuador – Germania, Curaçao – Coasta de Fildeș, Japonia – Suedia, Tunisia - Țările de Jos, Paraguay – Australia și Turcia – SUA. Iar pentru că ȋn această săptămână, Campionatul Mondial aduce mai multe meciuri programate în paralel, AntenaPLAY extinde experiența fanilor cu un nou canal dedicat: Antena World Cup 3. Astfel, toate partidele sunt disponibile live în platformă, iar fanii pot alege meciul pe care vor să îl urmărească, fără să piardă accesul la momentele importante ale competiției.

Partida grupei B, disputată aseară în intervalul 22.00 – 23.54, Elveţia – Canada, rezultat 2-1, transmisă ȋn direct pe Antena 1 și AntenaPLAY, a fost prima opţine de vizionare a telespectatorilor, cu 31% cotă de piață și un rating mediu de 6.7 puncte, urmat de Pro Tv cu 17.3% cota de piaţă și 3.8 puncte de rating, date ȋnregistrate la nivelul publicului comercial cu vârste cuprinse ȋntre 21 și 54 de ani. Ierarhia se păstrează şi la nivelul publicului urban, unde programul a ȋnregistrat 25% cotă de piaţă și 6.8 puncte de rating, fiind urmat de Pro TV cu 11.1% cota de piaţă și 3 puncte de rating, dar și la nivelul ȋntregii ţări, unde Antena 1 a ȋnregistrat 21% cotă de piaţă și 5.8 puncte de rating, urmată de Pro TV cu 12.4% cota de piaţă și 3.4 puncte de rating. În minutul de aur, 22.37, aproape 1.2 milioane de telespectatori urmăreau partida de la Antena 1. În paralel, românii s-au bucurat și de cealaltă confruntare a grupei B, Bosnia și Herţegovina – Qatar, rezultat 3-1, transmisă ȋn direct pe Antena 3 CNN și AntenaPLAY

De altfel, Antena 1 a condus clasamentul audienţelor și la nivelul ȋntregii zile, cu 2.2 puncte de rating și 22.3% cota de piaţă, dar și pe ȋntreg intervalul de Prime Time (19.00 – 00.00) cu 5.2 puncte de rating și 25% cotă de piață.

Şi partidele din ziua anterioară, Panama - Croaţia (grupa L, rezultat 0-1) și Columbia – RD Congo (grupa K, rezultat 1-0), pentru care datele de audienţă au fost furnizate astăzi au condus clasamentul audienţelor, ȋnregistrând 27.9% cotă de piaţă, respectiv 31.2% cotă de piaţă la nivelul publicului comercial cu vârste cuprinse ȋntre 21 și 54 de ani.

Aseară, Elveția a învins-o la limită pe Canada în meciul din Grupa B de la Campionatul Mondial care a decis liderul ierarhiei. Formația europeană s-a impus la limită, scor 2-1, Vargas și Manzambi marcând cele două goluri care au adus calificarea în 16-imile de finală de pe prima poziție. Europenii termină astfel pe primul loc Grupa B, poziție secundă fiind ocupată gazdele de la Mondial, Canada. Astfel, Elveția va întâlni în primul meci din fazele eliminatorii ocupanta unui loc 3 venită din grupa E,F,G,I sau J, în timp ce gazdele competiției vor da peste cine va termina pe locul 2 din Grupa A. Locul 3 va fi ocupat de Bosnia, care a învins-o pe Qatar cu 3-1.

În același timp, Antena 3 CNN a trasmis aseară cealaltă partidă a grupei B, Bosnia Herțegovina – Qatar, rezultat 3-1, ȋn urma căreia naţionala lui Barbarez este ca şi calificată în şaisprezecimi după un meci “nebun”. Bosnia a încheiat grupa cu 4 puncte, la egalitate cu Canada, echipă care a învins-o cu 4-1 în meciul direct. Qatar a încheiat grupa pe ultimul loc, cu un punct. Bosnia va aştepta rezultatele celorlaltor meciuri din etapa a 3-a a grupelor Mondialului pentru a-i fi confirmată prezenţa în şaisprezecimile turneului final din America.

De la ora 01.00, ȋn direct pe Antena 1, Antena 3 CNN și live ȋn AntenaPLAY, românii au putut urmări aseară cele două ȋntâlniri are grupei C din a treia etapă a Campionatului Mondial 2026, ȋn care favoritele Brazilia și Maroc au reușit să câștige meciurile lor din ultima etapă. Echipa lui Ancelotti s-a impus cu 3-0 în fața Scoției, ȋn direct, pe Antena 1 și AntenaPLAY, grației dublei lui Vinicius, plus golul lui Mateus Cunha. Astfel, Brazilia termină pe primul loc în clasament la golaveraj, după victoriile la scor de neprezentare cu Scoția și Haiti.

În paralel, pe Antena 3 CNN și AntenaPLAY a fost spectacol cu goluri superbe la Atlanta, ȋn disputa Maroc – Haiti, rezultat 4-2. Spectacolul din Atlanta a început încă din minutul 10. Atunci, haitianul Joseph l-a învins pe Bono cu o execuție superbă, cu călcâiul. Replica celor din Maroc a venit în minutul 39, atunci când Hakimi a egalat.Înainte de pauză, selecționata din Haiti a înscris din nou. Isidor a trimis o „rachetă” de la distanță, iar Bono nu a avut nicio șană! Totuși, cele două naționale au intrat la pauză la egalitate, grație golului marcat de Saibari, în minutul 45+1.În minutul 78 a marcat și Rahimi, iar scorul final a fost stabilit de Yassine, în minutul 89.

În această dimineaţă, de la ora 04.00, ȋn direct pe Antena 1, Antena 3 CNN și live ȋn AntenaPLAY, au avut loc și confruntările grupei A, iar surprizele nu au ȋntârziat să apară. Coreea de Sud, văzută cu șanse la primul loc înainte de startul grupei, a pierdut ultimul meci din grupă în fața Africii de Sud, care a terminat pe locul 2 în grupă! Coreea, în schimb, are de așteptat pentru a vedea dacă se va clasa printre cele mai bune locuri 3. Tot atunci, selecţionata lui Miroslav Koubek a fost eliminată de la Campionatul Mondial după partida Cehia – Mexic, rezultat 0-3. După o primă repriză fără ocazii importante de gol, Mexic a deschis scorul în minutul 55, prin Chavez. Tot mexicanii au punctat și în minutele 61 și 90+4.

Campionatul Mondial continuă cu ziua a 15-a, cu meciuri de foc pe Antena 1, Antena 3 CNN şi în AntenaPLAY

Curacao – Coasta de Fildeș (22:00 – Antena 3 CNN și AntenaPLAY)

Ecuador – Germania (22:00 – Antena 1 și AntenaPLAY)

Japonia – Suedia (02:00 – Antena 1 și AntenaPLAY)

Tunisia – Țările de Jos (02:00 – Antena 3 CNN și AntenaPLAY)

Paraguay – Australia (05:00 – Antena 3 CNN și AntenaPLAY)

Turcia – SUA (05:00 – Antena 1 și AntenaPLAY)

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