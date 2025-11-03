Diseară, Asia Express aduce prima provocare solo de pe Drumul Eroilor: concurenții se despart și pornesc singuri în cursă! Emisiunea  a fost, din nou, lider de audiență

Prima ediție a acestei etape a adus și cea mai grea degustare din istoria Asia Express, specialitățile coreene dovedindu-se o adevărată provocare pentru concurenți. Drumul Eroilor arată complet diferit în Coreea, iar tensiunea a crescut vizibil – competiția a devenit mai strânsă ca oricând, ținând telespectatorii cu sufletul la gură. Rezultatul? Asia Express a fost și aseară lider detașat de audiență, pe toate segmentele de public.

Astfel, la nivelul publicului comercial cu vârste cuprinse între 21 și 54 de ani, show-ul a obținut o audiență medie de 6.9 puncte de rating și 25.4% cotă de piață. Ierarhia s-a păstrat și pe tronsonul publicului urban, emisiunea înregistrând 6.2 puncte de rating și 19% cotă de piață, în timp ce postul de pe locul 2, Pro TV, a obținut 4.1 puncte de rating și 12.3% cotă de piață. Show-ul de la Antena 1 a condus și la nivelul întregului public, obținând 5.7 puncte de rating și 17.5% cotă de piață, în timp ce postul de pe locul al doilea, Pro TV, a obținut 4.6 puncte de rating și 14.1% cotă de piață. În minutul de aur, 21.52, aproape 1.2 milioane de telespectatori la nivelul întregului public au urmărit aventurile concurenților Asia Express – Drumul Eroilor. Totodată, Antena 1 s-a impus ca lider de audiență și pe intervalul orar prime time (19:00 – 00:00), înregistrând pe segmentul de public comercial, cu vârste cuprinse între 21 și 54 de ani, 6.4 puncte de rating și 23.7% cotă de piață, în timp ce postul TV de pe locul secund, Pro TV, a obținut 4.7 puncte de rating și 17.5% cotă de piață. Postul TV Antena 1 a ocupat primul loc și la nivelul întregii zile, înregistrând pe tronsonul comercial 2.9 puncte de rating și 20.9% cotă de piață, fiind urmat tot de Pro TV, cu 2.1 puncte de rating şi 15.2% cota de piață.

Diseară, de la ora 20:30, la Antena 1, continuă aventura Asia Express – Drumul Eroilor cu cel de-al doilea episod din etapa Coreei de Sud, o ediție plină de emoție, tensiune și descoperiri culturale. Este momentul mult așteptat al split-ului – pentru prima dată în acest sezon, echipele se despart, iar fiecare concurent își urmează drumul singur.

Unul dintre parteneri rămâne pentru a participa la o serie de jocuri care vor influența în mod direct cursa, în timp ce celălalt pleacă singur în căutarea cartonașelor cu eroi locali – miza care poate decide drumul spre finală. Câștigurile sau eșecurile celor rămași se vor transforma în avantaje sau dezavantaje pentru partenerii aflați în teren, transformând această etapă într-una dintre cele mai strategice și imprevizibile de până acum. Cursa solo îi poartă pe concurenți prin locuri spectaculoase din Coreea de Sud și le oferă ocazia de a descoperi o cultură profundă, construită pe respect, calm și disciplină. Prima oprire are loc într-un sat tradițional unde, inspirându-se din filosofia lui Confucius, concurenții trebuie să comunice fără cuvinte. Cu ajutorul unor cartonașe scrise în română, ei trebuie să-i facă pe localnici să înțeleagă ce obiecte caută, doar prin gesturi, fără a vorbi și fără a intra în case. Pentru a le testa răbdarea, fiecare poartă un clopoțel prins de rucsac – iar de fiecare dată când acesta sună, concurentul trebuie să se oprească pentru un minut. Alergarea este interzisă, iar calmul devine cea mai importantă armă în această probă.

După ce reușesc să ducă la bun sfârșit misiunea tăcerii, concurenții ajung la cafeneaua Evanhada din Gyeongju, unde continuă lecția culturală învățând regulile de etichetă coreene – cum se salută, cum se oferă sau se primesc bani, cum se exprimă respectul prin gesturi și atitudine. Acolo, sub îndrumarea unui maestru local, vor descoperi și arta preparării Sipwon Ppang, dulciurile tradiționale coreene care datează din perioada Dinastiei Joseon.

După ce le prepară, concurenții trebuie să le vândă, iar sumele adunate și comportamentul din timpul probelor vor fi atent evaluate de judecător. În funcție de cum s-au descurcat, fiecare primește eroi – recompense care vor conta în clasamentul general. Ziua se încheie la Templul Bulguksa, acolo unde concurenții construiesc propriul Doltap, turnul tradițional din pietre care simbolizează echilibrul și răbdarea. Numărul de pietre pe care trebuie să le așeze depinde de rezultatele partenerilor lor, transformând acest moment într-un adevărat simbol al echilibrului dintre muncă, noroc și destin. O ediție cu tensiune, emoție și lecții culturale autentice, care duce competiția Asia Express mai aproape de marea finală.

››› Vezi galeria foto ‹‹‹

Citește pe Antena3.ro Dispozitivul creat de două studente care ar putea revoluționa agricultura. A luat aurul la Salonul de Inventică de la Londra

Sursa:Kantar Media

Copyright:ARMADATA S.R.L.

Date prelucrate de catre departamentul Research Antena Group

Analiza este facuta pe target-urile 21-54 Urban, Urban all si National

Perioada 2 noiembrie 2025