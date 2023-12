Finala America Express, lider de audiență Laura Giurcanu și Sânziana Negru au câștigat marele trofeu al sezonului 6

Difuzată în intervalul 20:29 – 00:30, Marea Finală America Express de ieri seară a ocupat primul loc în topul audiențelor pe toate targeturile. Pe segmentul de public comercial, a înregistrat 6.2 puncte de rating și 24.1% cotă de piață, în timp ce postul de pe locul secund, Pro TV, a obținut 5.7 puncte de rating cu 21.8% cotă de piață. Și la orașe, emisiunea s-a situat pe primul loc, înregistrând 6.7 puncte de rating și 21% cotă de piață, în timp ce ocupantul locului 2, Pro TV, a obținut 5.1 puncte de rating și 16% cotă de piață. America Express s-a impus ca lider de piață și la nivel național, cu 6.4 puncte de rating și 19.7% cotă de piață, în timp ce postul de pe locul doi, Pro TV, a înregistrat 6.4 puncte de rating și 19.6% cotă de piață. Pe targetul comercial, minutul de aur 00:25 a avut 6.9 puncte de rating și 39.6 % cotă de piață, iar la nivel național, în minutul de aur 23:36 cu 7.6 puncte de rating și 30.5 % cotă de piață, peste 1,3 milioane de telespectatori au urmărit ediția de aseară America Express.

Cursă trepidantă aseară, în Marea Finală America Express! De la lecțiile de tango argentinian la căutarea unor indicii în camere special amenajate pentru descărcarea furiei prin spargerea obiectelor, întrecerea din Buenos Aires a purtat echipele printr-o serie de experiențe inedite - totul sub presiunea timpului. Punctul culminant l-a reprezentat munca de detectivi din camerele de hotel, unde au avut de descoperit cele mai importante indicii. La final, Laura și Sânziana au ajuns primele la Irina Fodor, încununând astfel aventura de două luni începută în orașul columbian Medellin cu o victorie venită după o zi epuizantă în Buenos Aires. Cele două concurente și-au adjudecat premiul de 30.000 de euro și marele trofeu al sezonului 6 America Express.

O victorie celebrată cu lacrimi de bucurie, pe ritmurile tangoului argentianian!

”Momentul acesta îl voi purta cu mine toată viața. Am sperat, m-am rugat, am visat că vom fi câștigătoare. Dar realitatea a bătut orice vis. N-am simțit așa ceva în viața mea. Nu se poate compara cu nimic. A fost incredibil de frumos finalul de cursă”, a declarat Laura, printre lacrimi de bucurie.

”Ne-am imaginat de atâtea ori cum ar fi dacă am câștiga. Iar când s-a întâmplat, nu ne-a venit să credem. Ce ne-am imaginat nici măcar nu s-a apropiat de avalanșa copleșitoare de emoții din acele momente”, a spus Sânziana.

”Știam că va fi o cursă foarte strânsă. Laura și Sânziana sunt niște fete care au demonstrat foarte multe pe parcursul competiției, așa cum am făcut-o și noi. Au ajuns primele. Felicitări, fetelor. Noi ne bucurăm că am rezistat până aici și că am fost până în ultima zi în America Express”, a declarat Alexia Eram.

”Le-am luat pe fete în brațe și le-am felicitat. Au fost foarte tari. Bravo lor! S-au bătut la fel de mult ca noi să câștige acest trofeu. Să ajungi în finala America Express este o experiență incredibilă”, a spus Aris Eram.

››› Vezi galeria foto ‹‹‹

Sursa: Kantar Media

Copyright: ARMADATA S.R.L.

Date prelucrate de către departamentul Research Antena Group

Analiza este făcută pe target-urile 21-54 Urban, Urban și Național

Perioada 27 decembrie 2023