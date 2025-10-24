Formula 1, un spectacol care nu poate fi ratat! Marele Premiu al Mexicului se vede duminică, de la 21:45, pe Antena 3 CNN şi AntenaPLAY

Marele Premiu al Mexicului îi aduce, din nou, împreună pe telespectatori, duminică, de la 21:45, pe Antena 3 CNN şi AntenaPLAY!

Piloții din Formula 1 revin după un weekend încărcat la Austin, unde Max Verstappen s-a impus pentru cursa Marelui Premiu al Statelor Unite. Etapa cu numărul 20 a sezonului va fi găzduită de Autodromo Hermanos Rodriguez, căci Marele Circ se mută la Mexic, unde circuitul se află la aproximativ 2285 de metri deasupra nivelului mării.

Autodromo Hermanos Rodriguez a găzduit primul Grand Prix în 1963. În urmă cu un an, Carlos Sainz, care pilota pe atunci pentru Ferrari, a câștigat Marele Premiu al Mexicului, fiind urmat pe podium de Lando Norris și Charles Leclerc. Duminică vom vedea o cursă care va aduce un impact semnificativ asupra monoposturilor, iar viteze mari vor fi atinse, căci acest circuit se diferențiază de cele care sunt la o altitudine obișnuită.

În acest sezon, McLaren a obținut deja titlul la constructori, însă Oscar Piastri, Lando Norris și Max Verstappen se luptă în continuare pentru titlul piloților. Prima sesiune de antrenamente din acest weekend va avea loc vineri, iar cursa se va vedea duminică.

Programul Marelui Premiu al Mexicului

Vineri

21:30: Prima sesiune de antrenamente (AntenaPLAY)

Sâmbătă

01:00: A doua sesiune de antrenamente (AntenaPLAY)

20:30: A treia sesiune de antrenamente (AntenaPLAY)

23:45: Calificări (Antena 3 CNN şi AntenaPLAY)

Duminică