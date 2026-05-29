Debutul Regelui, Gheorghe Hagi, în direct, la Antena 1. Georgia – România se vede live pe 2 iunie, de la 20.00, la Antena 1 şi în AntenaPLAY

Georgia – România se vede în direct marţi, 2 iunie, de la ora 20:00, pe Antena 1 şi în AntenaPLAY. După această partidă, România va disputa primul meci de acasă din mandatul lui Gică Hagi, cu Ţara Galilor, sâmbătă, de la 20:45, pe stadionul Steaua.

Gică Hagi a anunţat lotul României pentru dubla cu Georgia şi Ţara Galilor. Selecţionerul a ales 31 de jucători care să facă parte din lot pentru cele două partide, anunţând că-şi doreşte să aibă câte 3 fotbalişti pe post pentru a-i testat înaintea startului de campanie din Liga Naţiunilor.

„Grupul a făcut performanţe până acum. Îl vom alimenta cu lucruri pozitive, cu 'Se poate'. Trebuie să stăm foarte bine mental. Nu o să mă plâng că lipsesc, şi acum avem jucători accidentaţi. La echipa naţională, selecţionerul are toţi banii din România, este cel mai bogat, alege ce vrea. Trebuie să avem personalitate şi să ne asumăm ce facem, după aceea jucătorii. Avem jucători foarte buni, ştim la ce nivel am luat echipa şi vrem să o ducem foarte sus. Mie îmi place să câştig, asta voi transmite. Victoria uneşte, aduce încrederea. Va exista presiune, dar trebuie să o ducem. Trebuie să ai personalitate", a declarat Gheorghe Hagi. Despre duelul cu Georgia, Regele mai spune: "O echipă foarte bună cu mingea, noi trebuie să fim foarte agresivi, să ne apărăm foarte bine şi să avem mingea mai mult decât ei. Au un fotbal foarte bun, vertical şi bun cu mingea. Noi trebuie să îi punem în criză de spaţiu şi timp".

Selecţionerul Gică Hagi va oferi în exclusivitate la Antena 1 primele impresii după revenirea sa la naţională.

Toamna aceasta, Antena transmite în exclusivitate toate meciurile României din Nations League şi toate meciurile de anul viitor din preliminariile EURO 2028!

* Vineri, 25 septembrie, ora 21:45: Suedia – ROMÂNIA

* Luni, 28 septembrie, ora 21:45: ROMÂNIA – Bosnia-Herțegovina

* Vineri, 2 octombrie, ora 21:45: Polonia – ROMÂNIA

* Luni, 5 octombrie, ora 21:45: ROMÂNIA – Suedia

* Sâmbătă, 14 noiembrie, ora 21:45: ROMÂNIA – Polonia

* Marți, 17 noiembrie, ora 21:45: Bosnia-Herțegovina – ROMÂNIA

