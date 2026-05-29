Studii de top fără să pleci din țară: Facultatea care a primit acreditare de elită

Facultatea de Administrare a Afacerilor cu Predare în Limbi Străine (FABIZ), din cadrul Academiei de Studii Economice (ASE) din București, a primit certificarea Fundației Europene pentru Dezvoltarea Managementului (EFMD), un organism de referință în evaluarea excelenței academice.

Toți absolvenții își găsesc locuri de muncă

Acreditarea plasează facultatea în aceeași categorie cu universități de top din occident și oferă absolvenților un avantaj important pe piața muncii, atât în România, cât și în străinătate. Reprezentanții instituției susțin că rata de angajare a absolvenților se apropie de 100%.

Procesul de acreditare a durat trei ani și a presupus pregătirea unui volum impresionant de documente. Aproape 10.000 de acte, însumând circa 600.000 de pagini, au fost analizate de experții EFMD, organizație independentă cu sediul la Bruxelles și aproape 1.000 de membri academici la nivel mondial.

Conducerea facultății spune că certificarea reprezintă mai mult decât o recunoaștere academică, fiind deosebit de importantă pentru viitorii absolvenți.

„Înseamnă încă un plus în angajabilitate și un avantaj inclusiv în schemele de salarizare. Putem spune că nu mai trebuie să pleci din România pentru a avea parte de studii de top, comparabile cu cele din străinătate”, a declarat Roxana Clodnițchi, prodecan FABIZ, pentru observatornews.ro.

Și studenții cred că această recunoaștere internațională îi ajută să concureze direct cu absolvenții marilor universități europene. „Putem, în sfârșit, să concurăm cu țările din vest, cu Austria, Germania sau Franța”, spune Radu Cardoș, student în anul al treilea.

Ambiții mari pentru viitor

Următorul obiectiv al facultății este obținerea acreditării AACSB, oferită de Asociația pentru Avansarea Școlilor de Afaceri din Statele Unite, una dintre cele mai dificile certificări academice din lume.

„Marea noastră speranță este să devenim una dintre cele mai puțin de 200 de școli de business de top din lume”, a mai precizat conducerea facultății.

În prezent, Facultatea de Administrare a Afacerilor cu Predare în Limbi Străine are peste 1.700 de studenți din mai mult de 30 de țări. Cursurile sunt predate în engleză, franceză și germană, iar interesul pentru programele internaționale este în continuă creștere.