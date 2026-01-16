Începe o nouă săptămână la Survivor 2026! Concurenții sunt gata de lupta pentru recompensă, de la 20:30, la Antena 1!

În tabăra Faimoșilor, problemele persistă, după ce ”casa” lor nu a rezistat deloc în primele zile. Deși concurenții vor continua să caute cele mai bune soluții, se pare că încă nu o vor găsi pe cea optimă. ”Tot acoperișul la vale”, va povesti Tamaș, după ce chiar înainte de ploaie, lucrurile se vor complica mai tare ca niciodată. Vor găsi ei varianta potrivită pentru a evita frigul?

De cealaltă parte, Războinicii sunt gata cu acoperișul, însă sunt curioși să afle cine a fost eliminat din echipa adversă. ”O fată sau un băiat va intra de două ori”, vor realiza ei, calculând care va fi impactul primei eliminări pentru trib.

Vremea rea va continua și la joc, acolo unde Adi Vasile îi va aștepta pe concurenți într-o furtună puternică. Totuși, la fel de grele vor fi și discuțiile care vor apărea la fața locului, dar și jocul care va începe. Miza? ”Ustenstile de pescuit, un kit să vă facă viața mai ușoară pe Insulă”. Cine va reuși să obțină o nouă victorie și să-și asigure un viitor mai încărcat de mâncare, aflăm curând.

O accidentare puternică va marca provocarea serii. Despre cine este vorba și ce se va întâmpla, descoperim în doar câteva ore.

