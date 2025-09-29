Astăzi au început filmările pentru sezonul 3 din Power Couple, într-o nouă locație din Malta: ”aducem provocări mai mari... decât tot ceea ce ați văzut până acum!”

Departe de casă, de planurile de zi cu zi, aceștia vor avea parte de probe provocatoare și de clipe care le vor oferi amintiri pentru toată viața! Power Couple, emisiunea care va putea fi urmărită la Antena 1 și pe AntenaPLAY, este aproape de startul filmărilor.

Prima noutate a acestui sezon este schimbarea locației! Dacă în primii doi ani, cuplurile au ajuns pe insula Gozo, din Malta, toamna lui 2025 îi va purta în inima Maltei, o țară plină de istorie și de locații care au devenit reper pentru marile producții cinematografice!

Aici, într-o vilă pe mai multe etaje, cele nouă perechi vor locui, atât timp cât rezistă în competiție. Spațiul va fi unul generos, cu mai multe living-uri în care și vor putea petrece timpul liber împreună, dar și cu acces la o piscină pe acoperiș, de unde vor putea vedea toate împrejurimile.

ADDA și Cătălin. Ariana și Mitzuu. Cătălina și NiCK. Claudia și Andrei. Dilinca și Mădălin. Luiza și Cătălin. Maria și Oase. Sandra și Răzvan. Simona și Marius. Perechile care au avut curajul să accepte participarea, de această dată, au ajuns ieri în Malta, iar astăzi au predat telefoanele, înaintea startului filmărilor!

Alături de ei, va fi ca de fiecare dată, gazda emisiunii, Dani Oțil. Înainte de a se întâlni cu ei, față în față, acesta a declarat: ”Exact ca-ntr-o familie, care simte nevoia unor schimbări sau a unui cuplu, în care ea își dorește o locație diferită în fiecare vacanță, noi, echipa, am zis că e cazul să aducem ceva nou! După ce am descoperit Gozo, cu fiecare probă la care i-am supus pe concurenți, iată că sezonul 3 ne dă ocazia să fim chiar în Malta și să aducem provocări mai mari... și, pe alocuri, chiar și mai diferite decât tot ceea ce ați văzut până acum! Gata cu vorbăria, e vremea să începem filmările. Ne vedem curând!”

Cuplurile sunt pregătite! Detaliile sunt puse la punct. Să înceapă filmările pentru un reality show ce îi va ține pe toți cu sufletul la gură. Nu ratați, noi detalii, pe paginile de social media ale show-ului de la Antena 1!

