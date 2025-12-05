Istoria se scrie duminică, pe Antena 1 și AntenaPLAY. Formula 1 vine cu ultima etapă din acest sezon, Marele Premiu din Abu Dhabi, de la ora 15.00

Fiecare viraj va fi amplificat, iar presiunea pe care o vor experimenta piloții se va simți în inima fiecărui fan al motorsportului. Marele Premiu din Abu Dhabi se vede duminică, pe Antena 1 și AntenaPLAY, iar ultima etapă a sezonului ne aduce titlul mondial, dar și o premieră în ultimii 15 ani.

Un sezon care a ținut telespectatorii cu respirația întretăiată va ajunge la final în această săptămână, iar scena va fi chiar pe circuitul Yas Marina, unde trei piloți cu șanse la câștigarea titlului mondial se vor aduna la start. Istoria va fi scrisă duminică, când motorsportul va deveni o artă, iar bătălia se va duce la o viteză colosală.

Penultima cursă a sezonului a fost câștigată de Max Verstappen, care s-a impus la Marele Premiu din Qatar, deși Oscar Piastri câștigase cursa de sprint. În acest moment, clasamentul piloților este condus de Lando Norris, cu 408 de puncte, urmat de Max Verstappen, cu 396 de puncte, dar și de Oscar Piastri, cu 392 de puncte. În acest sezon din Formula 1, cei trei piloți au câte șapte victorii fiecare.

Lando Norris are nevoie de o prezență pe podium pe circuitul Yas Marina pentru a câștiga titlul mondial. În același timp, în cazul în care britanicul termină pe locul 4 sau mai jos, Max Verstappen va deveni din nou campion mondial, dacă iese victorios la Abu Dhabi. Dintre cei trei, Oscar Piastri are cea mai grea misiune – pentru a fi desemnat câștigător, australianul are nevoie de victorie, dacă Lando Norris se clasează pe locul 6 sau mai jos.

În 2010 a fost ultima dată când cel puțin trei piloți au dus o luptă pentru titlu până în etapa finală. Fiecare secundă a contat, iar suspansul a fost la cote maxime, când Sebastian Vettel a ieșit învingător, depășindu-i pe Fernando Alonso, Mark Webber și Lewis Hamilton.

Uralele din tribune, dar și ecourile motoarelor promit o luptă de excepție, însă ne rămâne o singură întrebare: ce pilot va reuși să se impună, în timp ce inimile fanilor din lumea întreagă bat la unison?

Programul Marelui Premiu de la Abu Dhabi:

Vineri:

Antrenament 1 – ora 11:30 (AntenaPLAY)

Antrenament 2 – ora 15:00 (AntenaPLAY)

Sâmbătă:

Antrenament 3 – ora 12:30 (AntenaPLAY)

Calificări – ora 16:00 (Antena 3 CNN, AntenaPLAY)

Duminică: