Mihai Boghiceanu aduce în audițiile noului sezon Chefi la cuțite experiența câștigată într-un local preferat de Federer și Nadal

„Bucătăria e viața mea. Gătesc pentru a mă întreține, gătesc de plăcere, gătesc pentru că exist”, spune Mihai Boghiceanu ”Tatăl meu a murit la o săptămână după ce m-am născut. Așa a fost să fie... La 16 ani am renunțat la școală și am venit în București cu dorința de a deveni bucătar. Am zis că vreau să merg pe urmele tatălui, pentru că și el a fost bucătar. Chiar dacă nu mai e printre noi, vreau să-i fac numele mândru”, a mărturisit Mihai, care lucrează de 15 ani în bucătărie.

A trăit zece ani în Anglia, acolo unde a adăugat valoroase experiențe în CV-ul său culinar. ”În Londra am primit, după patru ani, oferta de a fi bucătar Chef, a crea meniul și a deschide de la zero un restaurant libanez. Localul a mers foarte bine. Apoi am primit o ofertă de nerefuzat, în Wimbledon, unde am avut privilegiul să muncesc într-un local de prestigiu, Ivy Cafe. Acolo am servit multe nume mari din tenisul mondial, precum Roger Federer, Rafael Nadal și alții, care au avut numai cuvinte de laudă despre mâncarea pe care le-am făcut-o”, a povestit Mihai. Ce a gătit el pentru jurați și care a fost verdictul primit telespectatorii vor afla urmărind din 16 noiembrie, la Antena 1 și pe AntenaPLAY, noul sezon Chefi la cuțite.

