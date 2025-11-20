Mireasa se apropie de încheierea unui alt sezon. Ce anunț a făcut Simona Gherghe și ce premii pot să primească finaliștii

x close
de Redacția Jurnalul    |    20 Noi 2025   •   15:45
Iubirea poate să treacă peste orice provocare, iar viața capătă un sens nou în momentul în care două persoane pornesc pe același drum, ținându-se de mână. La Mireasa, romantismul se împletește cu emoțiile și suspansul, în timp ce toți concurenții speră să își găsească jumătatea. Orice final poate aduce surprize, iar telespectatorii abia așteaptă să vadă cine se va căsători în gala acestui sezon, care va avea loc pe 19 decembrie.

Fanii emisiunii au privit cum se nasc noi povești de iubire în Casa Mireasa. Au urmat dezvăluiri surprinzătoare, dorințe împlinite, lacrimi, momente frumoase, dar și clipe la care nimeni nu se aștepta. Toată lumea așteaptă cu sufletul la gură marea finală pentru a vedea ce vor alege cuplurile formate în reality show.

Publicul va avea, ca de fiecare dată, ultimul cuvânt. Cuplul favorit care se căsătorește va primi 40.000 de Euro sau, în premieră, în cazul în care concurenții vor alege să nu meargă spre altar, Mirele și Mireasa sezonului vor primi, fiecare, câte 10.000 de Euro. De asemenea, în curând, ușile se vor deschide în emisiune, iar fetele și băieții vor putea să petreacă mai mult timp împreună pentru a pune bazele unor legături mai puternice.

Ne apropiem, așadar, de final. Este ultima lună și la un moment dat se vor deschide și ușile, iar Casa Mireasa va deveni una singură. Sunt convinsă că în perioada aceasta vă așteaptă lucruri frumoase și experiențe de neuitat, în special pe cei care sunt în cuplu, căci la Mireasa este vorba despre oameni care au venit să își caute și să își găsească iubirea. Am anunțat și cele două variante pe care le avem pentru finala acestui sezon. O să vedem ce o să fie!”, a anunțat Simona Gherghe, gazda emisiunii.

Numărătoarea inversă a început! Cine va păși spre altar, alături de persoana care îi va promite să se bucure de evenimentele plăcute ale vieții, înfruntând, în același timp, provocările întâlnite pe drum? Care dintre concurenți va rămâne doar cu frumoasa experiență, trăită la Mireasa? Multe se pot schimba până în marea finală – iar telespectatorii vor fi cu ochii pe cel mai îndrăgit reality show matrimonial până la sfârșit!

Emisiunea Mireasa poate fi urmărită de luni până vineri, de la 14:00, pe Antena 1 și AntenaPLAY.

