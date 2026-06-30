Nea Mărin revine cu un nou sezon Poftiți pe la noi – Poftiți la întrecere, din 20 iulie, pe Antena 1 şi AntenaPLAY

În noul sezon Poftiți pe la noi – Poftiți la întrecere, două echipe conduse de cei patru căpitani consacrați ai emisiunii – Liviu Vârciu și Andrei Ștefănescu pentru echipa roșie, Sonny Medini și Rikito Watanabe pentru echipa galbenă – se vor înfrunta în probe spectaculoase și provocări neașteptate. Miza rămâne aceeași: echipa câștigătoare se bucură de o zi de relaxare, în timp ce învinșii ajung direct la treabă, sub atenta supraveghere a lui Nea Mărin.

„Cred că deja cei care vin la Poftiți ştiu regulile foarte bine, întâi muncești, după aceea te relaxezi, poate (n.r. râde). Şi de data asta au venit unii cu gândul la mare, la soare, la vacanță, dar s-au trezit imediat când au intrat pe mâna mea. Aici trebuie să tragi tare ca să meriți o clipă de linişte”, dezvăluie Nea Mărin, care mai spune: “Şi în acest sezon îi plimbăm și la munte, și la mare, prin locuri de poveste, alături de oameni gospodari și experiențe care arată cât de frumoasă este România noastră. Le-am pregătit provocări una şi una, întreceri cum n-au mai fost, multă alergătură, emoții, dar și momente în care o să râdem cu lacrimi. Va fi o vară nebună, plină de aventură, competiție și voie bună. O vară în care vedetele vor descoperi că, în Țara lui Nea Mărin, bronzul se câștigă cu sudoare, iar amintirile frumoase vin la pachet cu multă muncă și mult râs. Și credeți-mă, o să merite fiecare secundă!”.

Printre vedetele care au acceptat provocarea lui Nea Mărin se numără în premieră Raluca Bădulescu, Bogdan de la Ploieşti, Georgiana Lobonț, Giulia şi Vlad Huidu, Bella Santiago şi Nicu Grigore, Alina Puşcău, dar şi Mirela Vaida, Serghei Mizil, Iulia Albu, Adriana Trandafir şi mulți alții.

Între alergătură, muncă, emoții și momente pline de umor, concurenții vor descoperi rapid că vacanța la mare nu este chiar ceea ce părea la început. Pe parcursul sezonului, telespectatorii vor avea parte de întreceri pline de adrenalină, situații amuzante, rivalități savuroase și multe momente autentice petrecute atât la mare, cât şi la munte.

Nu ratați noul sezon „Poftiți pe la noi – Poftiți la întrecere”, din 20 iulie, în fiecare luni, marți și miercuri, de la 20:30, la Antena 1 și pe AntenaPLAY.