Norvegia, Franţa și Mexic, ȋn optimile Campionatului Mondial, ȋn cea de-a 20-a zi lider de audienţă la Antena 1

Aseară, de la 20.00, ȋn direct pe Antena 1 și AntenaPLAY, Coasta de Fildeș a ȋntâlnit Norvegia, ȋn a treia zi a șaisprezecimilor Campionatului Mondial, care se vede ȋn exclusivitate ȋn universul Antena. Telespectatorii au urmărit cu sufletul la gură disputa ȋn urma căreia forţa vikingilor a ȋnvins puterea africană, dar și cea de-a șasea confruntare din șaisprezecimi, ȋn care Franţa a ȋnvins Suedia, precum și eliminarea dramatică a Olandei, pentru care datele de audienţă au venit astăzi, ambele partide impunându-se ca lider detașat de audiență. De altfel, ieri Antena 1 a condus topul audienţelor, atât în Prime Time, cât şi la nivelul întregii zile.

Astăzi, competiţia continuă ȋn direct pe Antena 1 și AntenaPLAY, de la 19.00, când Anglia lui Kane și Bellingham visează la primul trofeu mondial după 60 de ani, ȋn vreme ce africanii care l-au speriat pe Ronaldo cred ȋn miracol. De la 23.00, Diavolii roșii ȋntâlnesc leii africani, ȋn partida Belgia – Senegal, ȋn vreme ce de la 03.00, visul american și dragonii din Balcani ȋși dau ȋntâlnire ȋn confruntarea SUA – Bosnia și Herţegovina, ȋn direct pe Antena 1 și AntenaPLAY.

Ieri, cea de-a cincea confruntare din șaisprezecimi, Coasta de Fildeș - Norvegia, disputată în intervalul 20.00 – 21.59, rezultat 2-1, transmisă ȋn direct pe Antena 1 și AntenaPLAY, a fost prima opţine de vizionare a telespectatorilor, cu 35.4% cotă de piață și 8.2 puncte de rating, urmată de Pro Tv cu 24.9% cota de piaţă și 5.8 puncte de rating, date ȋnregistrate la nivelul publicului comercial cu vârste cuprinse ȋntre 21 și 54 de ani. Ierarhia se păstrează şi la nivelul publicului urban, unde programul a ȋnregistrat 26.2% cotă de piaţă și 8.2 puncte de rating, fiind urmat de Pro TV cu 17.8% cota de piaţă și 5.6 puncte de rating, dar și la nivelul ȋntregii ţări, unde Antena 1 a ȋnregistrat 22.2% cotă de piaţă și 6.5 puncte de rating, urmată tot de Pro TV cu 19.7% cota de piaţă și 5.7 puncte de rating. În minutul de aur, 21.57, peste 1.6 milioane de telespectatori urmăreau partida de la Antena 1.

Și confruntarea Franţa - Suedia, transmisă ȋn intervalul 00.00 – 01.54, rezultat 3-0, a fost prima opțiune de vizionare a telespectatorilor, cu o cotă de piață de 39.9%, urmată de Pro Tv cu 16.8% cotă de piaţă, date ȋnregistrate la nivelul publicului comercial cu vârste cuprinse ȋntre 21 și 54 de ani. Ierarhia se păstrează şi la nivelul publicului urban, unde programul a ȋnregistrat 32.1% cotă de piaţă, fiind urmat de Pro TV cu 12.2% cota de piaţă, dar și la nivelul ȋntregii ţări, unde Antena 1 a ȋnregistrat 27.1% cotă de piaţă, urmată de Pro TV cu 13.4% cota de piaţă.

De altfel, Antena 1 a condus clasamentul audienţelor și la nivelul ȋntregii zile, cu 2.6 puncte de rating și 24.3% cota de piaţă, dar și pe ȋntreg intervalul de Prime Time (19.00 – 00.00) cu 5.9 puncte de rating și 27.2% cotă de piață, la nivelul publicului comercial cu vârste cuprinse ȋntre 21 și 54 de ani.

Şi cel de-al patrulea duel din șaisprezecimi, Olanda – Maroc, ȋn urma căruia Olanda a plecat acasă, pentru care datele de audienţă au fost furnizate astăzi, s-a impus și el ca lider detașat de audienţă. În intervalul 04.00 – 06.53, partida transmisă ȋn direct pe Antena 1 și AntenaPLAY a ȋnregistrat 42.4% cotă de piaţă, la nivelul publicului comercial cu vârste cuprinse ȋntre 21 și 54 de ani, fiind urmată de Pro TV cu 21.4% cotă de piaţă. Ierarhia se păstrează și la nivelul publicului urban, segment pe care Antena 1 a ȋnregistrat 35.1% cota de piaţă, fiind urmată tot de Pro TV cu 22.3% cotă de piaţă, dar și pe segmentul naţional, cu 27.8% cotă de piaţă, faţă de doar 22.6% ȋnregistrată de Pro TV.

Aseară, Erling Haaland şi-a calificat naţionala în optimile Mondialului, unde e pregătit să ȋntâlnească Brazilia. Norvegia a deschis scorul prin Antonio Nusa, în minutul 30. Coasta de Fildeş a reuşit să egaleze prin Amad Diallo, în minutul 74. Erling Haaland a dat lovitura pe final, în minutul 86, reuşind astfel să-şi califice naţionala în următoarea fază a turneului final găzduit de SUA, Mexic şi Canada. De altfel, Antonio Nusa a scris istorie, după golul marcat aseară, fiind primul al Norvegiei în fazele eliminatorii de la Campionatul Mondial, după o pauză de 88 de ani. De asemenea, Antonio Nusa a devenit cel mai tânăr jucător care a reuşit să marcheze pentru Norvegia la turneele majore, la vârsta de 21 de ani şi 74 de zile. Şi Martin Odegaard, cel care a pasat decisiv la golul lui Antonio Nusa, a bifat o bornă fabuloasă. Mijlocaşul lui Arsenal este doar al treilea jucător din istorie care reuşeşte să ofere asisst-uri în primele trei meciuri ale sale la Campionatul Mondial. Doar Igor Belanov, pentru URSS, în 1986, şi Michael Ballack, pentru Germania, în 2022, au mai reuşit asta.

Un record fabulos a stabilit aseară și Erling Haaland (25 de ani). Atacantul a devenit cel mai rapid jucător care a ajuns la 60 de goluri marcate în meciurile internaţionale, ȋn doar 53 de partide. Erling Haaland a marcat de cinci ori la Campionatul Mondial, în cele trei partide disputate. Înaintea meciului cu Coasta de Fildeş, el a reuşit câte o “dublă” în duelurile cu Irak şi Senegal. La ultimul meci din Grupa I, cu Franţa, atacantul a fost menajat de selecţionerul Stale Solbakken.

Emoţiile au continuat ȋn direct de la miezul nopţii, pe Antena 1 și AntenaPLAY, ȋn duelul dramatic Franţa – Suedia, rezultat 3-0. Kylian Mbappé a făcut spectacol, calificând „Les Bleus”, în optimile Campionatului Mondial, acolo unde se va duela cu Paraguay, pentru un loc în sferturile de finală ale competiției.

Kylian Mbappé și Ousmane Dembélé au contribuit la un nou gol înscris de Franța la Cupa Mondială din 2026, în duelul din 16-imile de finală contra Suediei. Odată cu prima reușită a atacantului de la Real Madrid din confruntarea contra nordicilor, cei doi jucători au doborât un record fabulos de când se înregistrează statistici la turnel final, mai exact din 1966. Mbappé și Dembélé au contribuit la 6 goluri la Cupa Mondială, un record istoric. După ce atacantul de 27 de ani a marcat primul gol din meci, a scris istorie și a devenit omul cu cele mai multe reușite în fazele eliminatorii. Acesta nu a fost însă unicul record doborât odată cu reușita lui Mbappé, pentru că a mai fost atinsă o bornă de către starul lui Real Madrid, la pachet cu Dembélé. Cei doi jucători au ajuns la șase goluri pe care le-au creat împreună la turneele finale de Cupă Mondială, doborând un record pe care îl dețineau polonezii Anrzej Szarmach și Grzegorz Lato, respectiv nemții Miroslav Klose și Michael Ballack, cinci la număr.

În această dimineaţă, Mexic s-a calificat șȋ ea în optimile Campionatului Mondial, acolo unde așteaptă tot pe Azteca din Ciudad de Mexico pe câștigătoarea meciului dintre Anglia și RD Congo! Fără gol primit în faza grupelor, Mexic a închis poarta și în fața Ecuadorului, cea care a încheiat partida cu un singur șut pe poartă! Partida din șaisprezecimi a mai avut și al doilea cartonaș roșu de la turneu pentru noua regulă legată de mâna ținută la gură de un jucător când are loc un clinci. Un alt star al partidei a fost puștiul mexican, Gilberto Mora, cel care a fost doar la 18 zile de a bate un record de-al lui Pele. Și a fost și unul dintre cei mai buni jucători de pe teren în cele 60 de minute cât a fost pe teren.

Cupa Mondială continuă cu ziua 21 a turneului final în care se vor disputa noi partide din 16-imile de finală. Anglia, Belgia, Senegal sau Statele Unite ale Americii vor intra în scenă și vor lupta pentru calificarea în optimile competiției.

Anglia – DR Congo, ora 19:00, Atlanta Stadium;

Belgia – Senegal, ora 23:00, Seattle Stadium;

Statele Unite ale Americii – Bosnia și Herțegovina, ora 03:00, San Francisco Bay Area Stadium;

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