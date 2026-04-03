Noutățile lunii aprilie 2026 în AntenaPLAY

Din 20 aprilie, după-amiezile vin cu un format diferit, un show care va atrage atenția și va oferi șansa celor de acasă să îi cunoască pe invitați în cel mai creativ mod. Emisiunea „Furnicuțele”, o va avea la cârmă pe una dintre cele mai cunoscute realizatoare din țară, Denise Rifai, și pe două personaje extrem de curioase, pline de veselie și stare de bine – furnicuțele Scamă și Blană!

Sezonul 9 “Insula Iubirii | Spania” continuă în AntenaPLAY. Tensiunea ajunge la un alt nivel, iar cuplurile trec printr-un carusel de emoții intense. În fiecare săptămână, abonații se pot bucura de trei episoade noi din cel mai intens experiment social al iubirii. Cu siguranță, sezonul 9 promite să depășească toate așteptările.

La “Survivor România”, discuțiile aprinse, probele şi recompensele primite şi, mai ales, pierdute își pun tot mai mult amprenta asupra Faimoșilor și Războinicilor. Tensiunile cresc, iar conflictele nu întârzie să apară. Dorința de a se autodepăși devine din ce în ce mai puternică, dar la fel și dorul de familie și de cei dragi.

În AntenaPLAY ai trei episoade noi în fiecare săptămână, alături de conținut exclusiv: în “Votul Integral” afli exact cum votează concurenții pentru duelul de eliminare, iar în “După Survivor” vezi reacțiile lor autentice, imediat după eliminare și revenirea acasă.

În “Chefi la cuțite | Sezonul 17”, Chef Orlando Zaharia, Chef Ștefan Popescu, Chef Alexandru Sautner și Chef Richard Abou Zaki, alături de Irina Fodor, ridică miza. Surprizele se țin lanț, iar fiecare ediție aduce provocări care testează limitele concurenților, în cel mai iubit cooking show din România.

Serialele lunii aprilie în AntenaPLAY

Luna aprilie marchează lansarea serialului „Secret Service”, un thriller de spionaj care o are în prim-plan pe Kate Henderson (Gemma Arterton), ofițer senior MI6 și șefa departamentului Rusia. Viața sa aparent obișnuită ascunde o realitate tensionată, iar aceasta este nevoită să ia decizii dificile, fiind prinsă între loialitate, pericol și viața personală.

Universul din "Iubire cu parfum de lavandă" continuă cu spin-off-ul “Destine cu parfum de lavandă”, începând cu 16 aprilie. Pentru Teo și Andrei, locul care părea cândva îndepărtat devine centrul unor transformări profunde, demonstrând încă o dată forța destinului și a iubirii.

De asemenea, sezonul 2 din “Married to the Game” oferă acces în viețile partenerelor fotbaliștilor din Premier League. Seria continuă să surprindă echilibrul dintre viața personală și carieră, aducând în prim-plan atât cupluri cunoscute, precum Jorginho și Cat Harding sau Riyad Mahrez și Taylor Ward, cât și povești noi, într-un context dominat de presiunea performanței și expunerea publică.

Documentare de neratat

Luna aprilie aduce o serie de documentare relevante, care analizează evenimente istorice, conflicte geopolitice și mistere încă neelucidate.

“Bombshell” explorează impactul bombardamentelor atomice asupra orașelor Hiroshima și Nagasaki și modul în care informațiile au fost prezentate publicului.

În “Remaking the Middle East: Israel vs Iran”, abonații pot descoperi complexitatea relațiilor dintre Israel, Iran și Statele Unite, într-o analiză detaliată a conflictelor recente și a ambițiilor nucleare din regiune.

“What Are UFOs?” propune o incursiune în misterul obiectelor zburătoare neidentificate, analizate din perspectivă științifică. Documentarul “Lover, Liar, Predator” prezintă povestea a patru femei care s-au îndrăgostit, fără să știe, de același prădător sexual.

Pasionații de sport pot descoperi în “Football’s Greatest Stage” culisele marilor competiții internaționale, în timp ce “Operation Marea Negra: The Suicidal Mission” prezintă una dintre cele mai riscante operațiuni de trafic de droguri din istoria recentă.

Tot în această lună, “Secrets of the Royals: Inside the Crown” dezvăluie aspecte mai puțin cunoscute din viața Familiei Regale Britanice, iar “Strike on Iran: The Nuclear Question” prezintă o investigație detaliată asupra programului nuclear iranian, într-un context geopolitic tensionat.

Competiții sportive de top

Luna aprilie aduce în AntenaPLAY cele mai tari meciuri din NBA şi NHL, dar şi fazele decisive din Liga Campionilor Asiei Elite şi Liga Campionilor Asiei 2.

Fanii hocheiului vor putea urmări în AntenaPLAY meciurile României de la Campionatul Mondial Divizia 1 Grupa B, ce se va desfăşura la Shenzhen, în perioada 29 aprilie - 5 mai. Echipa are ca obiectiv principal promovarea în Campionatul Mondial Divizia 1 Grupa A, de unde au retrogradat în 2025. Pentru asta, România trebuie să obțină rezultate remarcabile în grupa cu Olanda, China, Spania, Estonia şi Coreea de Sud.

Pe 25 aprilie, de la ora 20:30, vezi Finala Cupei Greciei, în care PAOK și Răzvan Lucescu se duelează cu OFI Creta, iar pe 19 aprilie, de la 20:00, nu rata derby-ul Sporting vs Benfica, în lupta pentru titlul din Liga Portugal.

În aprilie 2026, AntenaPLAY continuă să ofere conținut diversificat și captivant, îmbinând producții de neratat cu realitatea unor subiecte de interes global.

Universul Insula Iubirii este disponibil în AntenaPLAY. Pe lângă toate sezoanele “Insula Iubirii România”, AntenaPLAY pune la dispoziție și versiunile internaționale: “Insula Iubirii Spania” | Sezonul 8, “Insula Iubirii Argentina & Chile”, “Insula Iubirii Brazilia” și “Insula Iubirii Mexic”. În plus, doar aici găsești și conținutul exclusiv: “Interviurile Insula Iubirii” și conținut nedifuzat la TV în “Insula Iubirii EXTRA” și “Insula Iubirii PLUS”.

