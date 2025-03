Noutățile lunii martie în AntenaPLAY

Din 10 martie începe mult așteptatul sezon 15 Chefi la cuțite! Chef Richard Abou Zaki, Chef Orlando Zaharia, Chef Alexandru Sautner și Chef Ștefan Popescu vor da startul unei noi ediții spectaculoase, plină de momente intense, preparate uimitoare și rivalități culinare de excepție. Pregătește-te pentru o competiție culinară de top, disponibilă în AntenaPLAY! Pe lângă filme și seriale captivante, luna aceasta anunțăm și startul unui nou sezon spectaculos de Formula 1 2025, unde pasionații motorsportului vor putea urmări fiecare cursă, fiecare depășire și fiecare moment tensionat în exclusivitate pe platformă.

Luna martie aduce și două seriale coreene apreciate la nivel internațional. "Evilive" este un thriller captivant despre un avocat care se transformă într-un criminal periculos, iar "Shooting Stars" explorează culisele industriei de divertisment, urmărind poveștile și provocările celor care lucrează în spatele celebrităților.

De asemenea, alte două seriale captivante continuă cu noi episoade în luna martie: "Long time no sex" și "Flowers over the Inferno" | Sezonul 2. Aceste producții îndrăgite promit episoade pline de suspans, emoție și divertisment de calitate.

Fanii sportului vor putea urmări în continuare cele mai tari meciuri din NBA, Formula 1 și Liga Campionilor Asiei.

Luna martie e plină de evenimente sportive ce vor fi live în AntenaPLAY. România va disputa primul meci din preliminariile pentru World Cup 2026, cu Bosnia, pe 21 martie. De asemenea, sezonul de Formula 1 începe în forţă, cu două Grand Prix-uri, în timp ce iubitorii de NBA şi NHL se vor delecta în continuare cu cele mai tari partide ale weekendurilor.

Mai mult, Liga Campionilor Asiei revine cu faza optimilor, în timp ce în Superliga Greciei şi Liga Portugal continuă lupta pentru supremaţie. Fanii tenisului de masă vor avea parte de încă un turneu exclusivist, WTT Champions Chongqing 2025.

România începe drumul spre World Cup 2026 cu Bosnia, în preliminarii. Partida de pe Arena Naţională se va juca pe 21 martie, de la ora 21:45, live în AntenaPLAY. Duelul se va disputa cu casa închisă, biletele fiind deja epuizate, cu o lună înaintea fluierului de start.

Tricolorii conduşi de Mircea Lucescu au misiunea de a ajunge din nou la un campionat mondial după 28 de ani. World Cup 2026 va fi transmis în Universul Antena, în perioada 11 iunie - 19 iulie 2026.

Ne aşteaptă un nou sezon de Formula 1 plin de momente unice, după trecerea lui Lewis Hamilton la Ferrari. Primele două Grand Prix-uri vor avea loc în această lună, Marele Premiu al Australiei (14-16 martie) şi Marele Premiu al Chinei (21-23 martie), iar antrenamentele, calificările şi cursele vor fi live în AntenaPLAY.

De asemenea, în AntenaPLAY vei putea urmări şi debutul celui de-al nouălea sezon de Formula 2, ce va avea loc la Melbourne (14-16 martie). De asemenea, Formula 3 va începe în acest sezon tot la Melbourne (14-16 martie).

În AntenaPLAY, vei găsi şi emisiunea Grand Prix, în care specialiştii Antena 1, Antal Putinică şi Cătălin Ghigea, vor comenta săptămânal cele mai importante momente din Marele Circ.

Cea mai tare competiţie inter-cluburi din Asia revine cu faza optimilor de finală. Meciurile tur vor avea loc în perioada 3-5 martie, iar partidele din retur se vor disputa între 10 şi 12 martie. Cristiano Ronaldo şi Al-Nassr vor evolua pe 3 şi pe 10 martie şi starul portughez continuă cursa spre încă un trofeu, dar şi către golul 1.000 înscris în carieră.

Spectacolul total din NBA va veni în AntenaPLAY şi în luna martie. Cuplul LeBron James - Luka Doncic, unul dintre cele mai mari din istorie, e pregătit să aducă cele mai tari faze din liga nord-americană. De asemenea, Steph Curry continuă lupta cu recordurile aruncărilor de la distanţă. Tot în AntenaPLAY, ai parte de NBA Daily, unde poţi vedea rezumatele zilnice din NBA. NBA Action, show-ul săptămânal cu cele mai tari faze, e de asemenea în AntenaPLAY.

Cele mai tari meciuri din NHL sunt în fiecare weekend în AntenaPLAY. Sezonul poate fi unul istoric: Alex Ovechkin e aproape de a doborî recordul all-time de goluri marcate (894) deţinut de legendarul Wayne Gretzky.

Superliga Greciei are programate în luna martie ultimele două etape din sezonul regular, iar cele mai tari dueluri vor fi exclusiv în AntenaPLAY, acolo unde PAOK şi Răzvan Lucescu îşi continuă războiul pentru un loc în play-off-ul pentru titlu.

Lupta pentru titlul din Liga Portugal e mai încinsă decât niciodată! Sporting, Benfica şi Porto se duelează pentru locul 1 din Portugalia. În martie, în AntenaPLAY, ai cele mai importante partide din următoarele patru etape.

Iubitorii boxului vor avea parte de Campionatul Mondial de box feminin 2025, ce se va desfăşura în perioada 8-16 martie, în Serbia. România va fi reprezentată de 8 sportive, Lăcrămioara Perijoc, Roxana Hamza, Claudia Nechita, Mihaela Bădescu, Loredana Marin, Amalia Niţă, Ramona Manea şi Andra Sebe.

WTT Champions Chongqing 2025 este cel mai tare turneu de tenis de masă din luna martie şi va fi exclusiv în AntenaPLAY, în perioada 11-16 martie. La startul competiţiei se vor afla cei mai importanţi jucători din clasamentul mondial. Bernadette Szocs şi Eliza Samara vor fi la înălţime la competiţia cu premii totale de 800.000 de dolari.

Fanii de MMA au parte de încă o surpriză: gala Hexagone MMA 25 va fi exclusiv în AntenaPLAY, pe 29 martie. Main event-ul va fi lupta pentru centură la categoria uşoară dintre moldoveanul Nicolae Bivol şi Wilson Varela.

