O calificare istorică, goluri spectaculoase, un nou hattrick și un record inedit, ȋn cea de-a 16-a zi a Campionatului Mondial la Antena 1, lider de audienţă

Urmează ultima zi decisivă ȋnainte de șaisprezecimi

Toate privirile au fost aţintite aseară pe confruntarea Norvegia – Franţa, meciul ȋncheiat 1-4, dar și partidele din ziua anterioară, Japonia – Suedia ( grupa F, rezultat 1-1) și Turcia – SUA (grupa D, rezultat 3-2), pentru care datele de audienţă au fost furnizate astăzi, s-au impus ca lider detașat de audiență. De altfel, ieri Antena 1 a condus topul audienţelor, atât în Prime Time, cât şi la nivelul întregii zile.

Urmează bătălia finală pentru calificarea în şaisprezecimile turneului, ȋn exclusivitate pe Antena 1, AntenaPLAY și Antena 3 CNN cu disputele din grupele L, K și J, Panama – Anglia, Croaţia – Ghana, Columbia – Portugalia, RD Congo – Uzbekistan, Iordania – Argentina și Algeria – Austria. Toate partidele sunt disponibile live ȋn platforma AntenaPLAY, pe trei canale dedicate, pentru ca fanii să nu piardă accesul la momentele importante ale competiției.

Partida grupei I, disputată aseară în intervalul 22.02 – 00.00, Norvegia - Franţa, rezultat 1-4, transmisă ȋn direct pe Antena 1 și AntenaPLAY, a fost prima opţine de vizionare a telespectatorilor, cu 37.8% cotă de piață și un rating mediu de 8.1 puncte, urmată de Pro Tv cu 20% cota de piaţă și un rating mediu de 4.3 puncte, date ȋnregistrate la nivelul publicului comercial cu vârste cuprinse ȋntre 21 și 54 de ani. Ierarhia se păstrează şi la nivelul publicului urban, unde programul a ȋnregistrat 29.2% cotă de piaţă și 8 puncte de rating, fiind urmat de Pro TV cu 11.7% cota de piaţă și 3.2 puncte de rating, dar și la nivelul ȋntregii ţări, unde Antena 1 a ȋnregistrat 25.3% cotă de piaţă și 7.1 puncte de rating, urmată tot de Pro TV cu 12.9% cota de piaţă și 3.6 puncte de rating. În minutul de aur, 22.45, aproape 1.5 milioane de telespectatori urmăreau partida de la Antena 1.

În paralel, românii s-au bucurat și de cealaltă confruntare a grupei I, Senegal - Irak, rezultat 5-0, transmisă ȋn direct pe Antena 3 CNN și AntenaPLAY.

De altfel, Antena 1 a condus clasamentul audienţelor și la nivelul ȋntregii zile, cu 2.3 puncte de rating și 24.1% cota de piaţă, dar și pe ȋntreg intervalul de Prime Time (19.00 – 00.00) cu 4.8 puncte de rating și 25.9% cotă de piață.

Şi partidele din ziua anterioară, Japonia – Suedia (grupa F, rezultat 1-1) și Turcia – SUA (grupa D, rezultat 3-2), pentru care datele de audienţă au fost furnizate astăzi au condus clasamentul audienţelor, ȋnregistrând 36.5% cotă de piaţă, respectiv 26.4% cotă de piaţă la nivelul publicului comercial cu vârste cuprinse ȋntre 21 și 54 de ani.

Aseară, Franţa a învins-o cu 4-1 pe Norvegia, în meciul care a decis câştigătoarea Grupei I a Campionatului Mondial 2026, competiţie transmisă exclusiv în Universul Antena. “Cocoşul galic” a câştigat grupa I de la Mondial, iar Dembélé a marcat un hattrick de senzaţie. În prelungirile partidei a marcat şi Doué. Franţa a câştigat fără mari probleme, chiar dacă norvegienii au avut, în afară de golul lui Aasgaard, un penalty ratat de Larsen. Starul Erling Haaland a fost menajat la acest meci. Mbappé, care voia să îl egaleze pe Messi la golurile marcate la acest Mondial, nu a reușit să ȋnscrie.

În același timp, Antena 3 CNN a trasmis aseară cealaltă partidă a grupei I, Senegal – Irak, rezultat 5-0. Astfel, africanii au 3 puncte şi acum speră că vor reuşi să prindă unul dintre cele 8 locuri 3 care să se califice mai departe. De altfel, ȋn timpul meciului a fost marcat și un nou record ȋn timpul turneului final. Conform statisticienilor de la Opta, Iliman Ndiaye este primul jucător din istoria Campionatului Mondial care, venit de pe banca de rezerve, reuşeşte să marcheze un gol, să ofere o pasă decisivă, să aibă cel puţin cinci atingeri în careul advers şi să reuşească tot atâtea driblinguri. În primele două partide de la Campionatul Mondial ale Senegalului, Iliman Ndiaye a fost rezervă în ambele. Atacantul lui Everton a bifat doar şapte minute contra Franţei, fiind lăsat pe bancă în următorul duel, cu Norvegia.

De la ora 03.00, ȋn direct pe Antena 1 și AntenaPLAY, Uruguay a ȋntâlnit Spania, ȋn grupa H, ȋntr-un meci ȋncheiat 0-1, care i-a „costat” pe sud-americani eliminarea de la turneul final. Spaniolii obţin astfel calificarea în 16-imile de finală de pe prima poziţie, în timp ce echipa lui Marcelo Bielsa este surpriza neplăcută a acestei grupe, fiind eliminată.

În celălalt meci al grupei, difuzat pe Antena 3 CNN și AntenaPLAY, Capul Verde a remizat cu Arabia Saudită, scor 0-0, iar formaţia africană a obţinut o calificare istorică în fazele eliminatorii, chiar la prima prezenţă la turneul final. Capul Verde, naţională calificată în premieră la Mondial, a reuşit să treacă de grupe. Elevii lui Bubista vor avea un duel de gală în 16-imi, cu Argentina. Capul Verde a încheiat Grupa H cu trei puncte, după remizele cu Spania (0-0), Uruguay (2-2) şi Arabia Saudită (0-0). Este prima naţională, după 28 de ani, care reuşeşte să treacă de grupe la Mondial cu trei remize. Ultima echipă care a reuşit asta a fost Chile, în 1998.

În această dimineaţă, de la ora 06.00, ȋn direct pe Antena 1 și live ȋn AntenaPLAY, belgienii s-au calificat ȋn 16-imi, după ce au dat recital la Vancouver, Noua Zeelandă – Belgia, scor final 1-5. Naţionala lui Rudi Garcia s-a dezlănţuit împotriva Noii Zeelande, după remizele cu Iran şi Egipt, din primele două runde. Cu cinci puncte, belgienii sunt siguri de prezenţa în fazele eliminatorii ale turneului final.

Tot de la 06.00, pe Antena 3 CNN și AntenaPLAY, telespectatorii au putut urmări un final dramatic la Seattle, ȋn disputa Egipt – Iran, rezultat 1-1. Africanii au obţinut calificarea în 16-imile de finală ale Cupei Mondiale, după ce au terminat pe locul 2, în timp ce Iran trebuie să aştepte acum rezultatele ultimelor partide de mâine, după ce a încheiat pe locul 3.

Programul zilei a 17-a de la Campionatul Mondial | Faza grupelor ajunge la final, la turneul organizat de SUA, Mexic şi Canada. Şase partide vor fi în direct pe Antena 1, Antena 3 CNN şi live în AntenaPLAY.

Panama – Anglia, ora 00:00 (Antena 1, AntenaPLAY)

Croaţia – Ghana, ora 00:00 (Antena 3 CNN, AntenaPLAY)

Columbia – Portugalia, ora 02:30 (Antena 1, AntenaPLAY)

RD Congo – Uzbekistan, ora 02:30 (Antena 3 CNN, AntenaPLAY)

Iordania – Argentina, ora 05:00 (Antena 1, AntenaPLAY)

Algeria – Austria, ora 05:00 (Antena 3 CNN, AntenaPLAY)

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