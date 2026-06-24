O nouă poveste de iubire scrie un capitol emoționant în Casa Mireasa! Simona Gherghe a anunțat a treia logodnă din sezonul 13

Uneori, iubirea apare când te aștepți mai puțin, iar Alan Șercăianu și Ema Ghiulgian au demonstrat acest lucru. Tânăra nu a intrat în competiție de la început, ci pe parcurs, însă a reușit să îi fure inima alesului său. Astfel, cei doi au dus relația la următorul nivel și s-au logodit într-un cadru superb. Plin de emoție, tânărul a cerut-o în căsătorie pe iubita sa, făcându-i și câteva declarații inedite.

Aflată la Aeroportul Tuzla, Ema a avut parte de o nouă experiență, însă aceasta nu credea că urmează să primească una dintre cele mai importante întrebări din viața sa. Chiar în timpul unei filmări, iubitul ei a surprins-o, apărând alături de ea.

“Toată viața vreau să fiu alături de tine. Ești cea mai frumoasă! Mi-ai oferit sprijin, liniște și Casa Mireasa mi-a devenit acasă datorită ție. Până acum, te-am ales în fiecare zi. Astăzi îmi doresc să te aleg în continuare pentru fiecare zi. Vrei să fii soția mea?”, a spus tânărul, iar concurenta a răspuns: “Da, vreau! Nu pot să cred. Te iubesc enorm!”.

Momentul a fost primit cu aplauze și urări frumoase din partea colegilor din competiție, iar gazda emisiunii, Simona Gherghe, i-a felicitat pe cei doi: “Felicitări! Să fie într-un ceas bun! A fost foarte frumos și emoționant momentul.”.

Alan Șercăianu și Ema Ghiulgian formează al treilea cuplu logodit la Mireasa în sezonul 13. Printre cei care au făcut primul pas pentru a fi împreună o viață întreagă se mai numără și Amalia Antimir și Sebastian Zalomir și Giulia Rezmeliță și Alexandru Bănică.

Emisiunea Mireasa poate fi urmărită de luni până vineri, de la ora 14:00, pe Antena 1 și AntenaPLAY.