Olga Barcari a pierdut Duelul de eliminare și a ajuns în Exil, aseară, la Survivor, la finalul unei ediții lider de audiență!

Recompensa serii a fost cea pentru Comunicare, iar lupta a fost una tensionată și la limită. Până la urmă, în premieră, s-au impus Faimoșii care au avut parte de una dintre cele mai frumoase ocazii – un apel vocal cu cei dragi. Lacrimi, râsete și cuvinte care le-au schimbat total starea înaintea Consiliului Tribal.

Acolo, Olga Barcari a devenit prima propusă la Duel, după un vot colectiv, iar Andreea Munteanu i s-a alăturat, după ce Gabi Tamaș și-a exprimat alegerea, ca deținător de colan de Imunitate personală. Lupta dintre fete a fost una cu o miză mare, iar cea pentru care flacăra s-a stins a fost Olga. Însă, drumul ei continuă, după ce a aflat că va merge în Exil, acolo unde l-a întâlnit pe Marian Godină.

Ediția Survivor de duminică seară a adus un super joc și un Duel pe cinste, fiind lider de audiență! Conform datelor oferite de Fifty5Blue, în intervalul 19:59 – 23:39, la nivelul publicului comercial cu vârste cuprinse între 21 şi 54 de ani, Antena 1 a înregistrat 5.0 puncte de rating şi 19.5% cotă de piaţă. Ierarhia se păstrează şi la nivelul publicului urban, unde Antena 1 a condus clasamentul cu 5.8 puncte de rating și 17.7% cotă de piață, în timp ce locul 2, PRO TV, avea 5.2 puncte de rating și 15.8% cotă de piață. La nivelul publicului național, Antena 1 a avut 5.7 puncte de rating și 17.3% cotă de piață, în timp ce locul 2 avea 5.5 puncte de audiență și 16.6% cotă de piață. În minutul de maximă audiență, de la ora ora 21:31, peste 1.2 milioane de telespectatori erau cu ochii pe show-ul lor preferat.

