„Pe urmele lui Nicușor Dan”  – A doua confruntare în biroul Primarului General. Prioritățile lui Cătălin Drulă pentru Capitală: primele măsuri, anunțate la Observator 19

Aseară, Cătălin Drulă, candidatul USR, a fost față în față cu Alessandra Stoicescu. Drulă a venit în fața publicului cu ambiția de a „scoate la lumină” Bucureștiul și cu promisiunea unui mandat bazat pe investiții, rigoare administrativă și continuarea unor proiecte majore începute în perioada Nicușor Dan.

Siguranța rutieră — prima măsură după preluarea mandatului

Cătălin Drulă a explicat că prima decizie pe care o va lua, imediat după instalarea în funcție, va fi una bugetară, dedicată pregătirii anului 2026, cu investiții masive în proiecte de infrastructură. Dar primul proiect concret, de substanță, va viza siguranța trecerilor de pietoni.

„Vreau să investim în siguranţa trecerilor de pietoni pentru că este inacceptabil ca în orașul nostru... Sunt intersecții unde nu există treceri de pietoni și unde... Sau nu sunt luminate, sau se merge cu 100 km pe oră și mămicile cu copii sunt expuse și atunci trebuie să găsim o metodă de a suprailumina, a calma puțin traficul, a pune semaforizare, ca să nu se mai întâmple tragedii pe străzile noastre”, a explicat candidatul USR.

Traficul — un blocaj care poate fi spart doar prin investiții

În discuția despre trafic, candidatul USR a fost tranșant: „Nu există soluție fără investiții.” Drulă a subliniat nevoia de bulevarde moderne, extinderea liniilor de tramvai, modernizarea rețelei de autobuze și integrarea mobilității București–Ilfov. Fragmentarea administrativă, diferențele de viziune și bugetele insuficiente sunt, în opinia lui, cauze majore ale blocajului permanent în care se află orașul.

„Nu există nicio soluţie fără a investi, avem nevoie să investim în reţeaua de bulevarde, în modernizări, în extiderea liniilor de tramvai, în zona de autobuze. Avem o lipsă de investiţie. Oraşul are bani, dar ei merg la primăriile de sectoare şi la Primăria Ilfov de vreo 2 ani. O parte din taxele bucureştenilor se duc acolo. Fără aceste resurse nu se pot face aceste investiţii.” - Cătălin Drulă

Reforma bugetară, în centrul programului

Bugetul Capitalei a fost în centrul discuției. Drulă consideră că problema structurală a Bucureștiului nu este lipsa potențialelor resurse, ci direcționarea lor.

„Taxele și impozitele bucureștenilor înseamnă aproximativ 15 miliarde de lei. Astăzi, zece miliarde se duc către sectoare și doar cinci rămân la Primăria Generală. Proporția trebuie inversată.”, a declarat Drulă.



El a explicat că implementarea referendumului inițiat de Nicușor Dan ar asigura Primăriei Capitalei aproximativ cinci miliarde de lei anual în plus, bani care ar putea finanța infrastructură rutieră, tramvaie, pasaje, rețele de utilități, parcuri și investiții care astăzi rămân doar proiecte pe hârtie.

„În zece ani, acest plus ar însemna 100 de miliarde de lei pentru oraș. (...) De aceea am depus în Parlament legea de implementare a referendumului, discutată și agreată cu președintele Nicușor Dan. Avem deja avizul Consiliului Legislativ. Este primul pas spre normalitate.” - Cătălin Drulă.

Dimitrie Pompeiu — exemplul unei capitale blocate de lipsa resurselor

Unul dintre cele mai elocvente exemple discutate a fost Bulevardul Dimitrie Pompeiu, o arteră în care lucrează sute de mii de oameni și care, zi de zi, devine un simbol al haosului rutier. Drulă a explicat că modernizarea bulevardului, pasajele care trebuie construite și reluarea circulației tramvaiului sunt blocate doar de lipsa finanțării necesare.

„Pentru linia de tramvai de pe Dimitrie Pompeiu, lipsește doar un ordin de începere. De ce nu e dat ordinul de începere? Pentru că nu are resurse primăria în acest moment. Bani. Bucureştiul, de fapt, plătește taxe și impozite suficient de multe cât să acopere aceste nevoi .” - Cătălin Drulă

El a făcut și o promisiune concretă: dacă referendumul bugetar este implementat, modernizarea bulevardului Dimitrie Pompeiu va fi în execuție sau aproape finalizată până la finalul mandatului — ori finalizat, ori la 80% progres fizic.

Drulă a explicat și de ce își dorește să conducă Bucureștiul. Nu din ambiție personală — spune el — ci din responsabilitatea de a întări instituția centrală a orașului.

"Îmi doresc să facem lucruri pentru Bucureşti, scaunul e mai puţin important. Ar trebui să întărim această instituţie care acum este una din cele şapte primării, e ruda săracă. Pentru a pune în practică proiectele mari de care bucureştenii au nevoie, într-un parteneriat cu Nicuşor Dan, chestiunea bugetară şi de urbanism, sistemele care suferă în Capitală sunt cele mari ale oraşului, sistemul de transport, termie, trafic. Au ţinut de o Primărie a Capitalei care a rămas fără resurse pentru că a fost locul unde Guvernul a alocat bani după ce a dat bani la sectoare. De aceea am avut un referendum care să corecteze aceste lucruri. (...) Sunt inginer, mă pricep la studii de fezabilitate, la ceea ce are nevoie un oraş să se dezvolte". - Cătălin Drulă

