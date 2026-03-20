Războinicii primesc întăriri în această seară, la Survivor, la Antena 1 și pe AntenaPLAY: ”Îmi place imprevizibilul, așa că am zis că trebuie să încerc noi aventuri”

Au învățat să se descurce fără resurse, fără acces la mâncare și fără să poată vorbi cu cei dragi. Fiecare probă le-a arătat că sunt mai puternici decât s-ar fi gândit, iar fiecare câștig le-a crescut motivația. Drumul spre final rămâne unul lung, însă gândurile sunt clare – toți vor să ridice trofeul deasupra capului. De la 20:30, la Antena 1 și pe AntenaPLAY, începe cea de-a unsprezecea săptămână din SURVIVOR!

După ce Nicu Grigore a părăsit competiția în urma unei dure accidentări la Duel, Războinicii vor avea parte de o surpriză în această ediție. Exact în momentul în care discuțiile vor fi în toi, pe insula lor își va face apariția Gigi Nicolae, un antreprenor de 32 de ani, care vine cu multă energie și poftă de competiție.

”Am zis că trebuie să vin în pădure să mă descopăr. Îmi place imprevizibilul, așa că am zis că trebuie să încerc noi aventuri. La primii pași pe nisip, simțeam cum adrenalina crește”, va povesti el odată ce va ajunge în trib.

Cum îl vor vedea, colegii îi vor oferi noul lui spațiu de somn, prima nucă de cocos, dar și câteva informații despre competiție. ”A venit cu super multă energie, vrem să profităm de ea. A plecat o energie foarte negativă și joasă”, va puncta Ramona.

Evident, discuțiile vor ajunge și la eliminarea lui CAV de duminica trecută, cel despre care Lucian va admite că îi era prieten: ”stăteam toată ziua de vorbă”. Să fie oare momentul perfect pentru tribul albastru? O plecare atât de dorită și o venire atât de importantă?

De cealaltă parte, Faimoșii par tot mai focusați pe Imunitate, lucru pe care-l va sublinia și Gabi Tamaș: ”pe mine, nu mă deranjează să mai pierd o recompensă. Mă deranjează să pierd imunitatea”. Oare acest comentariu să fie realitatea? Să meargă mai departe membrii echipei roșii cu o altă înfrângere în jocul din această seară?

Nu ratați nicio ediție Survivor! Show-ul poate fi urmărit în fiecare vineri, de la 20:30, sâmbătă și duminică, de la 20:00, la Antena 1 și pe AntenaPLAY.

››› Vezi galeria foto ‹‹‹