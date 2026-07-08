„Remontada faraonică” și recorduri uluitoare ȋn cea de-a 27-a zi a Campionatului Mondial, lider de audienţă la Antena 1

Spectacol total, emoţii de cel mai ȋnalt nivel și noi borne uluitoare depășite ȋn ultima zi a optimilor Campionatului Mondial, competiţie care conduce clasamentul audienţelor pentru a 27-a zi consecutivă. „Remondata faraonică”, așa cum a fost numită de presa internaţională revenirea uluitoare a Argentinei ȋmpotriva Egiptului, dar și duelul de foc, decis la penalty-uri, ȋn urma căruia Elveţia a ȋnvins Columbia și va ȋntâlni Argentina lui Messi ȋn sferturi s-au impus ca lider detașat de audienţă, ȋntr-o nouă zi istorică a FIFA World CUP 2026. Ambele studiouri de fotbal – Toată lumea la Antena, dar și partida SUA – Belgia, din ziua anterioară, pentru care datele de audienţă au venit astăzi au fost prima opţiune de vizionare a telespectatorilor. De altfel, Antena 1 a condus ieri clasamentul audienţelor, atât în Prime Time, cât şi la nivelul întregii zile.

››› Vezi galeria foto ‹‹‹

Mâine, cel mai urmărit eveniment al planetei, care se vede ȋn exclusivitate ȋn Universul Antena, ajunge ȋn sferturile competiţiei. De la 23.00, cea mai iubită echipă a momentului și noua definiţie a spectacolului, Franţa lui Mbappé, Dembélé și Olizé ȋntâlnește speranţa unui miliard de oameni, liderul revoluţiei africane ȋn fotbalul – Marocul lui Brahim Diaz ȋn sferturile Campionatului Mondial.

Ieri, penultima confruntare din optimi le-a adus faţă ȋn faţă pe Argentina lui Messi și Egiptul faraonului Salah, ȋntr-un meci care a scris istorie. Partida disputată ȋn intervalul 19.02 – 21.04, rezultat 3-2, transmisă ȋn direct pe Antena 1 și AntenaPLAY, a fost prima opţine de vizionare a telespectatorilor, cu 44.8% cotă de piață și 9.4 puncte de rating, urmată de Pro Tv cu 16.8% cota de piaţă și 3.5 puncte de rating, date ȋnregistrate la nivelul publicului comercial cu vârste cuprinse ȋntre 21 și 54 de ani. Ierarhia se păstrează şi la nivelul publicului urban, unde programul a ȋnregistrat 37.2% cotă de piaţă și 10.6 puncte de rating, fiind urmat de Pro TV cu 14.9% cota de piaţă și 4.2 puncte de rating, dar și la nivelul ȋntregii ţări, unde Antena 1 a ȋnregistrat 32.2% cotă de piaţă și 8.5 puncte de rating, urmată tot de Pro TV cu 18.1% cota de piaţă și 4.8 puncte de rating. În minutul de aur, 20.56, aproape 2.1 milioane de telespectatori urmăreau partida de la Antena 1.

Și ultima partidă a optimilor, confruntarea Elveţia – Columbia, decisă la penalty-uri, rezultat 4-3, s-a impus și ea ca lider detașat de audienţă. În intervalul 23.00 – 01.51, partida transmisă ȋn direct pe Antena 1 și AntenaPLAY a ȋnregistrat 42.7% cotă de piaţă, la nivelul publicului comercial cu vârste cuprinse ȋntre 21 și 54 de ani, fiind urmată de Pro TV cu 11.4% cotă de piaţă. Ierarhia se păstrează și la nivelul publicului urban, segment pe care Antena 1 a ȋnregistrat 36.5% cota de piaţă, fiind urmată tot de Pro TV cu 8.6% cotă de piaţă, dar și pe segmentul naţional, cu 32.7% cotă de piaţă, faţă de doar 11.5% ȋnregistrată de Pro TV.

De altfel, Antena 1 a condus clasamentul audienţelor și la nivelul ȋntregii zile, cu 3.2 puncte de rating și 30.8% cota de piaţă, dar și pe ȋntreg intervalul de Prime Time (19.00 – 00.00) cu 8.3 puncte de rating și 37.1% cotă de piață, la nivelul publicului comercial cu vârste cuprinse ȋntre 21 și 54 de ani.

Şi cel de-al șaselea duel din optimi, SUA - Belgia, pentru care datele de audienţă au fost furnizate astăzi, s-a impus și el ca lider detașat de audienţă. În intervalul 03.00 – 04.58, partida transmisă ȋn direct pe Antena 1 și AntenaPLAY a ȋnregistrat 36.6% cotă de piaţă, la nivelul publicului comercial cu vârste cuprinse ȋntre 21 și 54 de ani, fiind urmată de Kanal D cu 21% cotă de piaţă și de Pro TV cu 8.7% cotă de piaţă. Antena 1 conduce topul audienţelor și pe celelalte categorii importante de public.

Aseară, Argentina lui Messi a scris istorie ȋn direct pe Antena 1 și AntenaPLAY, ȋn optimile Campionatului Mondial de fotbal. Campioana Mondială din 2022 a reușit o remontada uluitoare, pentru al doilea meci consecutiv – după 3-2 cu Capul Verde, a fost tot 3-2 și cu Egipt, doar că de data aceasta ȋn timpul regulamentar de joc. Egipt a condus cu 2-0 până spre final de meci, însă apoi a intrat în scenă Messi. Assist la golul lui Romero, a dat golul egalizator, iar apoi Enzo Fernandez a pus cireașa pe tortul Argentinei.

Un nou meci, un nou record pentru Lionel Messi, aceasta pare să fie deviza superstarului argentinian la acest turneu final. Căpitanul campioanei en-titre a mai stabilit ieri două recorduri impresionante, devenind primul jucător din istorie care bifează o asemenea performanță pe cea mai importantă scenă a fotbalului mondial. Fotbalistul în vârstă de 39 de ani l-a egalat pe Miroslav Klose în vârful ierarhiei jucătorilor cu cele mai multe prezențe în fazele eliminatorii de la Cupa Mondială: 14. Mai mult decât atât, meciul contra Egiptului este al 31-lea pentru Leo Messi la turneele finale. El a depășit-o pe Kristine Lilly, legendara jucătoare a Angliei, care a jucat de 30 de ori la Cupa Mondială. Tot ieri, Messi, implicat ȋn două dintre cele trei goluri marcate de Argentina, a devenit singurul jucător din istorie care marchează în șase meciuri consecutive în fazele eliminatorii la Cupa Mondială, dar și cel mai vârstnic jucător care înscrie și pasează decisiv într-un meci din afara grupelor la turneele finale.

Revenirea Argentinei ȋn optimile Cupei Mondiale a intrat direct ȋn istorie, selecţionata lui Lionel Scaloni fiind singura care a revenit vreodată într-un meci din fazele eliminatorii de la scorul de 0-2. Presa din întreaga lume a reacționat după performanța magistrală a lui Messi, dar și a coechipierilor săi, care au dat totul într-un moment în care și cei mai optimiști fani nu mai sperau la nimic bun. „Remontada faraonică”, a titrat MARCA, imediat după fluierul final.

Tot aseară, Elveţia a ȋntâlnit Columbia ȋn ultimul meci al optimilor Campionatului Mondial 2026 și totodată una dintre cele mai ȋnchise partide de la acest turneu final, rezultat 4-3, decis la penalty-uri. Până ȋn prelungiri, niciuna dintre cele două echipe nu au avut nicio ocazie mare. Abia ȋn cele două reprize de prelungiri jocul s-a deschis, iar la loviturile de departajare Vargas a ȋnscris golul decisiv pentru Elveţia, care o va ȋntâlni ȋn sferturi chiar pe Argentina.

Joi, competiţia merge la un alt nivel, ȋn sferturile Campionatului Mondial. Când se dispută meciurile:

Franţa – Maroc (joi, ora 23:00, Boston), în direct pe Antena 1 şi live în AntenaPLAY

Spania – Belgia (vineri, ora 22:00, Los Angeles), în direct pe Antena 1 şi live în AntenaPLAY

Norvegia – Anglia (duminică, ora 00:00, Miami), în direct pe Antena 1 şi live în AntenaPLAY

Argentina – Elveţia/(duminică, ora 04:00, Kansas), în direct pe Antena 1 şi live în AntenaPLAY