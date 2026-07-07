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Messi, eroul Argentinei! Campioana mondială întoarce incredibil meciul cu Egipt și merge în sferturi

de Redacția Jurnalul    |    07 Iul 2026   •   22:06
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Messi, eroul Argentinei! Campioana mondială întoarce incredibil meciul cu Egipt și merge în sferturi
Sursa foto: Hepta.ro/De la agonie la extaz! Messi a ratat penalty, apoi a condus Argentina spre sferturile Mondialului

Argentina a avut o revenire senzațională în partida de marți din optimile Cupei Mondiale de fotbal. Campioana mondială a fost condusă, dar a revenit de la 0-2 în ultimele 12 minute ale partidei. Messi merge în sferturile Cupei Mondiale unde o va întâlni pe câștigătoarea dintre Elveția și Columbia.

Partida s-a încheiat cu victoria argentinienilor, scor 3-2. Egipteanul Yasser Ibrahim a deschis scorul în minutul 15. Șase minute mai târziu Leo Messi a ratat o lovitură de la 11 metri. Tot Messi a trimis mingea în bară în minutul 31. În minutul 58, Mostafa Ziko a înscris pentru Egipt, dar golul a fost anulat din cauza unui fault în atac în urma consultării sistemului VAR. Ziko a reușit totuși să înscrie în minutul 67 la capătul unui contraatac.

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Apoi, Argentina a revenit în mod spectaculos. Cristian Gabriel Romero a punctat în minutul 79 din centrarea lui Messi. Vedeta argentiniană a egalat în minutul 82. Enzo Fernandez a dat lovitura în minutul 92 și a consfințit calificarea Argentinei în sferturile Cupei Mondiale.

Optimile de finală ale Cupei Mondiale de fotbal 2026 au avut următoarele meciuri: Canada – Maroc 0–3, Paraguay – Franța 0–1, Brazilia – Norvegia 1–2, Mexic – Anglia 2–3, Portugalia – Spania 0–1 și Statele Unite – Belgia 1–4.

Ultimul meci din optimi este Elveția – Columbia. Acesta se va desfășura tot marți (ora 23.00, ora României) pe stadionul BC Place din Vancouver, Canada.

Meciurile din sferturile de finală ale Cupei Mondiale 2026 sunt Franța – Maroc, Spania – Belgia și Norvegia – Anglia. Argentina va întâlni câștigătoarea dintre Elveția și Columbia.

(sursa: Mediafax)

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Subiecte în articol: Cupa Mondiala 2026 FIFA World Cup Lionel Messi
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