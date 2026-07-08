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Jurnalul.ro Sport Fotbal international Elveția a avut nervii mai tari! Columbia părăsește Cupa Mondială după penalty-uri

Elveția a avut nervii mai tari! Columbia părăsește Cupa Mondială după penalty-uri

de Redacția Jurnalul    |    08 Iul 2026   •   07:21
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Elveția a avut nervii mai tari! Columbia părăsește Cupa Mondială după penalty-uri
Sursa foto: Hepta.ro/Elveția va înfrunta Argentina lui Messi

Elveția a câștigat la loviturile departajare cu scorul de 4-3, partida cu Columbia din optimile Campionatului Mondial. La finalul timpului regulamentar de joc și după reprizele de prelungiri scorul a fost 0-0. În sferturi, Elveția va întâlni Argentina.

După un meci fără goluri, Elveția a câștigat optimile de finală de la Cupa Mondială după executarea loviturilor de departajare cu scorul de 4-3.

Elveția va înfrunta campioana en-titre, Argentina, în sferturile de finală, sâmbătă, pe stadionul Arrowhead din Kansas City, Missouri. Argentina a învins marți Egiptul cu 3-2.

Echipe:

Elveția (4-2-3-1): Kobel – Zakaria (Widmer ’87), Elvedi, Akanji, R. Rodriguez (Muheim ’71) – Freuler, G. Xhaka – Rieder (Amdouni ‘103), Jashari (Sow ’45), D. Ndoye (R. Vargas ’90+2) – Embolo (Itten ’87)

Selecționer: Murat Yakin

Columbia (4-3-3): C. Vargas – D. Munoz, D. Sanchez, Lucumi (Mina ‘119), Mojica – G. Puerta, J. Rodriguez (Quintero ’66), Lerma (R. Rios ’82) – J. Arias (Campaz ’66), L.J. Suarez (Cucho Hernandez ’82), L. Diaz

Selecționer: Nestor Lorenzo

Meciul s-a jucat în Vancouver (Canada), arbitrat de Ivan Barton (El Salvador)

(sursa: Mediafax)

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Subiecte în articol: FIFA World Cup Cupa Mondiala 2026
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