În această seară, sezonul 3 Power Couple își va găsi perechea câștigătoare! Trei echipe vor lupta, până la epuizare, într-o probă incredibilă

Power Couple, sezonul 3, ajunge astăzi, de la 20:30, la final, la Antena 1 și pe AntenaPLAY, cu o ediție incendiară, ce nu poate fi ratată!

Spre surpriza tuturor, inclusiv a lor, Adda și Cătălin Rizea au câștigat proba de revenire și au obținut dreptul de a participa în semifinală și de a folosi ultima superputere din show! Șocul a continuat, când plicul a fost deschis și s-a aflat că ei au capacitatea de a-i readuce în joc pe Oase și Maria, ultimii eliminați. Fără să stea pe gânduri, au acceptat și au adus o premieră – o semifinală în șase perechi, cu doar 3 locuri libere în finală.

Provocarea primită de echipe este una dificilă, iar primii au început deja de aseară să-și dea testul care i-ar putea conduce spre ceea ce au visat!

Semifinala sezonului 3 Power Couple a fost urmărită cu sufletul la gură de către cei de acasă, fiind lider de audiență! Conform datelor oferite de Kantar Media, în intervalul 20:28 – 23:26, la nivelul publicului comercial cu vârste cuprinse între 21 şi 54 de ani, Antena 1 a înregistrat 5.7 puncte de rating şi 20.7% cotă de piaţă, în timp ce, postul secund, PRO TV, avea 5.4 puncte de rating şi 19.4% cota de piaţă. În minutul de maximă audiență, de la ora ora 21:57, peste 1 milion de telespectatori se bucurau de show.

În doar câteva ore, se trage linie! Primele trei echipe din semifinală se vor califica în ultimul act, unde-i va aștepta o finală cum nu s-a mai văzut.

Va fi nevoie de comunicare, înțelegere în cuplu, capacitate de adaptare la condiții dificile și multă dorință de câștig! Totul pentru a ridica trofeul și cecul câștigător deasupra capului. Cine va reuși?

Nu ratați MAREA FINALĂ Power Couple, de la 20:30, la Antena 1 și pe AntenaPLAY!

››› Vezi galeria foto ‹‹‹