Sezonul 9 al show-ului fenomen Insula Iubirii a ajuns la sfârșit, la capătul unei finale, lider detașat de audiență!

21 de zile, departe de casă, în Thailanda, într-un mediu în care tentațiile au fost mai puternice decât gândurile inițiale. Sezonul 9 Insula Iubirii a ajuns aseară la sfârșit, cu o serie de ceremonii ale focului încărcate de tensiune și surprize. Emisiunea, difuzată la Antena 1, a fost, și de această dată, lider detașat de audiență.

Marea Finală a fost urmărită cu sufletul la gură, și de această dată, de către întreaga țara, fiind lider detașat de audiență! Conform datelor oferite de Kantar Media, în intervalul 20:28 – 24:40, la nivelul publicului comercial cu vârste cuprinse între 21 şi 54 de ani, Antena 1, cu difuzarea ediției sezonului 9 a înregistrat 8.4 puncte de rating şi 35.6% cotă de piaţă, în timp ce, postul secund, PRO TV, avea 4.2 puncte de rating şi 17.8% cota de piaţă. Ierarhia se păstrează şi la nivelul publicului urban, unde Antena 1 a condus clasamentul cu 6.5 puncte de rating și 22.8% cotă de piață, în timp ce locul 2, PRO TV, avea 4.4 puncte de rating și 15.5% cotă de piață. La nivel național, pe locul 1 se afla tot Antena 1 cu 6.2 puncte de rating și 22.3% cotă de piață, față de PRO TV care avea 5 puncte de rating și 18.0% cotă de piață. În minutul de maximă audiență, de la ora ora 22:41, peste 1.4 milioane de telespectatori trăiau cu emoție fiecare deznodământ al poveștilor cuplurilor.

Pe parcursul întregii zile, în intervalul 02:00 – 26:00, Antena 1 a fost lider de audiență cu 2.5 puncte de rating și 24.1% cotă de piață, față de PRO TV care avea 2.2 puncte de rating și 20.8% cotă de piață. În intervalul 19:00 – 24:00, la intersecția cu programele PRO TV, Antena 1 conducea clasamentul audiențelor, la nivelul publicului comercial cu vârste cuprinse între 21 şi 54 de ani, cu 6.7 puncte de rating și 30.5% cotă de piață, în timp ce televiziunea pe locul 2 avea 4.5 puncte de rating și 20.5% cotă de piață.

Față în față cu Radu Vâlcan, cuplurile au avut de luat decizii importante! Marian și Bianca au decis să plece acasă singuri, însă materialul din prezent i-a regăsit împăcați și mai fericiți ca niciodată, după lecțiile preluate din show.

Marius și Maria, singurul cuplu căsătorit, a decis la bonfire să se despartă. Maria l-a refuzat și pe Cătălin, ispita alături de care a petrecut mult timp, însă Marius a decis să înceapă o relație cu Oana Monea. Totuși, lucrurile s-au schimbat, după filmări, iar prezentul i-a regăsit pe Marius și Maria... din nou împreună!

Citește pe Antena3.ro O profesoară a fost arestată după ce s-a aflat ce a făcut cu doi dintre elevii ei

Ella și Andrei, cei care aveau nunta chiar în această perioadă a anului, au decis să se despartă. Iar decizia a rămas valabilă și în prezent! La bonfire, ea a plecat cu Teo, iar Andrei cu Andrușca. Însă cele două relații nu au rezistat trecerii timpului.

Povestea sezonului 9 Insula Iubirii a ajuns la final, la Antena 1 și pe AntenaPLAY! Însă, surprizele continuă. Începând de astăzi, în exclusivitate, pe AntenaPLAY, fanii vor putea urmări interviuri în premieră cu ispitele lor favorite, dar și cu unii dintre concurenții sezonului 9!

Sursa:Kantar Media

Copyright:ARMADATA S.R.L.

Date prelucrate de catre departamentul Research Antena Group

Analiza este facuta pe target-urile: 21-54 Urban, Urban ALL și Național

Perioada: 3 septembrie 2025