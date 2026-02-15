Diseară, la Consiliul Tribal, discuțiile se aprind în interiorul triburilor, iar Faimoșii vor avea parte de o nouă eliminare! Survivor, lider de audiență!

La Survivor, triburile sunt într-o schimbare constantă de energii, marcată de o motivație comună – victoria! De la ora 20:00, la Antena 1 și pe AntenaPLAY, formatul merge mai departe cu o seară ce nu poate fi ratată!

Membrii echipei albastre au continuat forma bună, iar de această dată s-au impus fără mari probleme în jocul pentru Imunitate. Cu o Maria dornică să demonstreze că locul ei este în această competiție, au obținut totemul și vor păstra formula actuală și etapa viitoare.

De cealaltă parte, Faimoșii s-au văzut nevoiți să meargă la jocul pentru Imunitate Personală, unde după o luptă foarte strânsă între Larisa și Andreea, cea din urmă a reușit să obțină colanul și dreptul de a trimite pe cineva la Duel.

Cea de-a doua seară din această săptămână a fost urmărită cu sufletul la gură de către întreaga țara, fiind lider de audiență! Conform datelor oferite de Kantar Media, în intervalul 20:00 – 23:22, la nivelul publicului comercial cu vârste cuprinse între 21 şi 54 de ani, Antena 1 a înregistrat 4.7 puncte de rating şi 18.5% cotă de piaţă. Ierarhia se păstrează şi la nivelul publicului urban, unde Antena 1 a condus clasamentul cu 5.9 puncte de rating și 17.6% cotă de piață, în timp ce locul 2, PRO TV, avea 4.6 puncte de rating și 13.7% cotă de piață. În minutul de maximă audiență, de la ora ora 21:59, peste 1.3 milioane de telespectatori trăiau cu entuziasm aventura din jungla dominicană și lupta pentru rămânerea în competiție!

În doar câteva ore, show-ul merge mai departe, iar acțiunea arde! Triburile revin pe teren cu gânduri diferite – Războinicii vor să completeze prima lor săptămână de câștiguri, în timp ce Faimoșii au nevoie de hrană și de recompensa pusă în joc. Cine va reuși să obțină victoria, rămâne de văzut.

Discuțiile ating un nou apogeu la Consiliul Tribal. Ambele echipe vor da cărțile pe față și vor povesti despre lucrurile care nu funcționează, așteptând reacții și comentarii de la cei implicați! Tot atunci, e vremea votului și a trimiterii la Duelul de eliminare. Care vor fi cei doi concurenți care vor ajunge la lupta finală, dar mai ales pentru cine se va stinge flacăra, de această dată?

Nu ratați nicio ediție Survivor! Show-ul poate fi urmărit în fiecare vineri, de la 20:30, sâmbătă și duminică, de la 20:00, la Antena 1 și pe AntenaPLAY.

