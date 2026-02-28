Războinicii au câștigat o super recompensă la piscină, însă Faimoșii au o misiune clară – să obțină Imunitatea în această seară, la Survivor!

Faimoși vs Războinici. Aventura continuă diseară și mâine, de la ora 20:00, la Antena 1 și pe AntenaPLAY, cu ediții de senzație care vor aduce răsturnări de situație și multe limite depășite.

Siguri pe ei după cele trei victorii consecutive, Faimoșii erau convinși că au strategia câștigătoare pentru a continua seria excelentă. De cealaltă parte, Războinicii au discutat și au învățat din greșelile ultimei săptămâni pentru a-și reveni și a demonstra că au potențialul necesar de a învinge.

Pentru a treia oară în sezon, jocul a ajuns la egalitate, 9-9 și la ștafetă. Bianca și Alberto au fost aleși pentru a reprezenta echipa albastră și cei doi au confirmat, reușind să-i bată pe Gabi Tamaș și Bianca Giurcanu.

Victoria a fost egală cu una dintre cele mai frumoase zile în show, cu o petrecere la piscină, multă mâncare și distracție de neuitat. Să fie oare drumul făcut pentru a continua cu o nouă victorie?

Rămâne de văzut, în doar câteva ore, când triburile revin pe traseu pentru lupta vitală – cea pentru Imunitate. Dacă în ultimele dăți, victoriile la acest joc s-au împărțit, acum fiecare vrea să obțină totemul și să-și asigure liniștea și un Consiliu fără griji.

Cine va câștiga? Cine va ajunge la lupta pentru Imunitate personală? Dar și cum se vor așeza lucrurile în interiorul echipelor, vedem în această seară.

Nu ratați nicio ediție Survivor! Show-ul poate fi urmărit în fiecare vineri, de la 20:30, sâmbătă și duminică, de la 20:00, la Antena 1 și pe AntenaPLAY.

