După Unificare, concurenții învață să conviețuiască pe o singură insulă! Diseară, noul trib, Los Niños, are parte de prima luptă pentru Imunitate, la Survivor!

Aseară, totul s-a realizat – din două echipe au devenit un trib unificat. La Survivor, fiecare etapă aduce provocări diferite și momente la care nimeni nu s-ar fi putut gândi. Prima zi împreună, discuțiile despre locurile de somn și hrană și primul joc, se văd astăzi, de la ora 20:00, într-o nouă ediție Survivor, la Antena 1 și pe AntenaPLAY!

După patru luni departe de cei dragi, cei care au format triburile cu care a început competiția, au aflat de la Adi Vasile că prima etapă s-a încheiat și că vor avea parte de prima zi în care dușurile, hrana și hainele de acasă sunt permise – Unificarea! Într-o atmosferă relaxantă, fiecare dintre ei s-a spălat, s-a tuns și aranjat, a purtat o ținută care le-a amintit de confortul de zi cu zi și a luat loc la o cină pe cinste, în care au putut discuta deschis despre fiecare aspect de până în prezent.

Liniștea nu a durat, însă, pe cât și-ar fi dorit pentru că au aflat că trebuie să ajungă la un Duel, unde spre șocul tuturor au apărut Marian Godină și Olga Barcari, eliminații din ultimele săptămâni, care se aflau în Exil. După o confruntare aprigă, în care motivațiile au fost la turație maximă, Olga a părăsit definitiv competiția, în timp ce Marian a reintrat în noul trib.

Cum se vor așeza lucrurile pentru noua echipă, vedem în această seară! Foștii Războinici vor afla că insula pe care vor conviețui este cea a foștilor Faimoși, așa că adaptarea nu va fi deloc ușoară. Toți cei rămași vor trebui să regândească locurile de dormit, să construiască noi adăposturi, să decidă ce fac cu resursele de hrană rămase și să găsească cele mai potrivite elemente pentru ca toți să se simtă bine.

În plus, fără să știe cum va arăta noua structură a jocului, toți vor ajunge la provocarea care poate răsturna calculele – Imunitatea! Un singur concurent va obține colanul care asigură rămânerea în show, dar care dă și dreptul de a trimite un coleg la Duel. Cine va câștiga? Cât de obositor și dificil le va fi să joace pe cont propriu? Cum vor fi luptele contra celor care le-au fost aliați? Descoperim curând!

Numele noului trib va fi un subiect important de discuție, însă decizia va fi comunicată la întâlnirea cu Adi Vasile. De ce au ales să fie Los Niños? Ce semnificație are și cum îi reprezintă? Răspunsurile în câteva ore.

