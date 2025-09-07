Limba română: Ce înseamnă cuvântul „austeritate”?

Dar ce înseamnă de fapt „austeritate”? Este doar un termen economic sau are și alte sensuri în limba română?

Definiția din DEX

Conform Dicționarului Explicativ al Limbii Române (DEX), termenul „austeritate” desemnează:

Sobrietate, asprime, severitate — însușirea de a fi auster .

Sinonime recomandate: sobrietate, severitate, cumpătare, asceză, simplitate

În limbaj uzual, în special în contexte politice și economice, „austeritate” capătă o nuanță specifică:

Regim de austeritate — reducerea consumului de resurse, a cheltuielilor publice, a energiei sau materiilor prime

Austeritate în economie și politică

În limbajul economic, „austeritatea” se referă la un ansamblu de politici guvernamentale care urmăresc reducerea deficitului bugetar prin scăderea cheltuielilor, creșterea impozitelor sau o combinație a celor două.

Efecte frecvent asociate:

Creșterea șomajului pe termen scurt.

Scăderea creșterii economice.

Potențiale efecte negative pe termen lung, dacă sunt tăiate investițiile în educație sau infrastructură.

Recapitulare esențială

Context Sensul austerității Lingvistic (DEX) Sobrietate, severitate, asprime, cumpătare, simplitate. Economic/Politic Reducerea cheltuielilor publice pentru a diminua deficitul bugetar.

„Austeritatea” este un termen dual: în sens strict lingvistic, descrie un comportament sobru și rigurozitate; în context economic, devine o politică fiscală austeră. Ambele sensuri sunt relevante, dar aparțin unor domenii diferite — cultura lingvistică, respectiv guvernare și economie.